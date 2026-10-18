Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 18 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Artistas ourensanos abren hoy sus estudios para mostrar su creatividad

Hoy, domingo 18 de octubre

Provincia / Varios lugares

Todo el día

Entrada libre

La tercera edición del programa Estudios Abertos reunirá a un total de 45 creadores de la provincia y de la ciudad de Ourense para acercar el arte contemporáneo al público. La jornada de hoy se centra en diferentes puntos de la provincia, y se extiende a los talleres de Soledad Blanco en Bande, Baldomero Moreiras en Celanova, Fundación Xaime Quessada en Vilar de Astrés, Xosé Cid en Taboadela, Fonte do Ouro en Bande, Mar Ramón Soriano en Xunqueira de Espadanedo, Xabier Varela en Allariz, Ehlaba Carballo de Dios en Xunqueira de Espadanedo, Jaime Glez en Allariz, Fernando Barreira en Verín, Manuel Buciños en Bobadela y Arturo Andrade en Allariz. Estos creadores, que abarcan disciplinas como la pintura, la escultura, la ilustración, el collage, las artes visuales, el arte sonoro, el conceptual, las instalaciones o el arte urbano.

La innovadora mezcla de folclore y pop de AySay llega por primera vez a Ourense

Hoy, domingo 18 de octubre

Ourense / Café & Pop Torgal

A las 20:00 horas

Desde 15 euros

La cantante y compositora AySay, una de las voces más singulares de la escena escandinava contemporánea, aterriza en España para ofrecer su primera gira en el país. Liderado por la artista danesa de raíces turco-kurdas Adil Arslan, en sus canciones hay instrumentos tradicionales de Oriente Medio como el saz o el darbuka, integrados de forma orgánica con sintetizadores y guitarras eléctricas; una propuesta vanguardista que les ha consolidado como referente de la música de raíz europea. Entradas a la venta en la plataforma DICE.

Emocionante espectáculo inmersivo de marionetas esta tarde en Chaves

Hoy, domingo 18 de octubre

Chaves / Quarteirão Cultural

A las 16:00 horas

5 euros

Espectáculo de marionetas “O caminho do burro”, una creación de Historioscópio, que forma parte del ciclo “Tenemos teatro!”. Diseñado para ofrecer una experiencia cultural inmersiva para público de todas las edades, es un viaje poético y emotivo, donde la manipulación de marionetas y formas da vida a una narrativa llena de imaginación, ternura y encuentros inesperados.

Lobeira recibe el otoño con una jornada micológica por sus montes

Hoy, domingo 18 de octubre

Lobeira / Porta do Xurés

A las 10:00 horas

Con inscripción

Jornada micológica con el fin de dar a conocer el mundo de los cogomelos, conocer las especies de la zona y su recogida. El programa comenzará a las 10,00 horas con la presentación y pautas de recolección, justo antes de dar salida hacia los montes para la recogida y clasificación. Inscripciones en el teléfono 650 708 426.

Una pedida de mano que acaba en tragedia en “Malquerida”

Hoy, domingo 18 de octubre

Ourense / Teatro Principal

A las 18:00 horas

Desde 15 euros

Representación de “Malquerida” de Jacinto Benavente, protagonizada por Aitana Sánchez-Gijón, la historia de una pedida de boda en la hacienda de verano de Esteban y Raimunda. La tragedia se cierne cuando matan al novio la noche de la pedida. Los hijos del Tío Eusebio, padre del asesinado, acusan al sobrino de Raimunda, quien era el primer pretendiente de Acacia, pero otros en el pueblo saben que es inocente. El cerco se estrecha y los deseos ocultos y prohibidos empiezan a aflorar. Entradas a la venta en ataquilla.com.

HOY EN OURENSE

O FITO leva o teatro ás rúas, e tamén ao Liceo e a Celanova

Hoxe, domingo 18 de outubro

Ourense / Celanova

O espectáculo de rúa “Inorgànic” asalta o centro da cidade pola mañá dentro do FITO. Pola tarde, a obra “Costura” chega ao Liceo, e “Molto barroco”, de Psico Teatro, ao Auditorio de Celanova, ambas ás 19,00.

Ourense / Espectáculo

Los integrantes del Ballet de Kiev, bajo la dirección del Maestro Ishchuk, ofrecen una versión emocionante de “El lago de los cisnes”, cuya recaudación se destina en parte a Unicef.

Dónde: Auditorio

Cuándo: A las 19:30 horas

O Carballiño / Teatro

Nueva función dentro de la Mostra de Teatro Amador Terras do Orcellón con la obra “Macbetg” de la Aula de Teatro do Campus de Vigo (Vigo).