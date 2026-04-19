PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 19 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Domingo 19 de abril
Continúa la programación del VIII Certamen de Teatro Aficionado de Coles con la obra “Escándalo’s Club”, a cargo de la agrupación Esteta. Esta propuesta escénica se presenta como una comedia reivindicativa dirigida que combina humor y crítica social a través de un espectáculo dinámico que integra números de magia, clown, actuaciones musicales y drag queens. La trama se sitúa tras el funeral de Escarlata, propietaria del Escándalo’s Club, un cabaret poco convencional. Tras su fallecimiento, los trabajadores del local deberán afrontar una importante deuda si quieren mantener el negocio a flote. Sin embargo, Valentino tratará de dividirlos para hacerse con el establecimiento, donde su jefe pretende abrir una macrodiscoteca.
A lo largo de la obra, el público se adentra en un espacio que reivindica la libertad sexual, la diversidad corporal, la tolerancia y la ruptura de estereotipos.
Domingo 19 de abril
Sexta edición de la Festa da Carne ó Caldeiro en Prado de Sande. La comida comenzará a las 14,00 horas bajo una carpa amenizada por música tradicional. Además, tendrá lugar también la primera Ruta en Coche Clásico, que ya cuenta con cerca de 90 vehículos inscritos, que descubrirán los atractivos del pueblo. Un encuentro que llevará a los participantes fuera de Outomuro, pasando por A Lagoa, As Teixugueiras, A Seara, con una parada en el Centro Ecuestre O Mundil (Nogueiró), A Pontenova, Vilar de Vacas, reagruparse en Cartelle y llegar de nuevo a Prado.
Segunda edición del Festival de Bandas de Música de Boborás, que contará con la participación de las bandas de música de Verín, San Cibrao das Viñas y Boborás. Las agrupaciones ofrecerán un amplio repertorio con temas populares y de autor.
Conferencia “Construyendo Europa en tiempos de inestabilidad”, impartida por Nicolás González Casares, eurodiputado del PSOE. En ella se abordarán los cambios en el panorama geopolítico europeo y cómo Europa puede seguir siendo un actor influyente.
Una revisión de la tradicional fábula para adaptarla a los nuevos tiempos, incluyendo la figura de Xan y Xiana, dos exploradores muy aficionados a los cuentos, que se adentran en el bosque para conocer a sus personajes favoritos. En su viaje, además de descubrir la historia, los tres cerditos bailarán al ritmo de las cinco canciones cantadas en directo que componen el espectáculo, y que tienen una clara misión didáctica para que los más pequeños aprendan o refuercen conocimientos.
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