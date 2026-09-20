Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 20 de septiembre?

El Día de la Bici reúne un año más a miles de amantes de las dos ruedas.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El Día de la Bici reúne un año más a miles de amantes de las dos ruedas

Hoy, domingo 20 de septiembre

Ourense / calles del centro

A las 12:00 horas / con inscripción

El Día da Bici, organizado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad por la Fundación ADO Moure, en colaboración con +Deporte La Región, cumple 40 años consolidado como un referente de la agenda deportiva de la ciudad. Como es habitual, consistirá en una ruta urbana que comenzará y finalizará en la Alameda y pasará por las calles Progreso, Pardo de Cela, Ponte do Milenio, Eulogio Gómez Franqueira, avenida de Santiago, Curros Enríquez y Sáenz Díez. Los participantes todavía podrán inscribirse hoy en un stand habilitado por la organización al lado de la Diputación desde las 10,00 horas hasta media hora antes de la salida.

El evento, que será retransmitido en directo en la página web de La Región, viene cargado de sorpresas. Los 3.000 primeros asistentes se llevarán de regalo una camiseta y una mochila con avituallamiento. Todos los participantes entrarán en un gran sorteo.

Maricarme lleva su folk electrónico al castillo de O Bolo

Hoy, domingo 20 de septiembre

O Bolo / castillo

A las 19:00 horas / entrada libre

Concierto de Maricarme, la unión de Cibrán Seixo, Antía Ameixeiras y Migui Carballido, con una propuesta que parte de la tradición oral y los instrumentos acústicos cruzados con elementos propios de la electrónica para dar lugar a un folk enérgico y bailable que va del repertorio tradicional a las composiciones propias. La cita se enmarca en la programación del festival V Nove, que busca llevar la música actual a enclaves históricos y turísticos.

Barbadás invita a sumergirse en su riqueza y patrimonio

Hoy, domingo 20 de septiembre

Barbadás / varios lugares

A las 9:15 horas / entrada libre

“Mergúllate en Barbadás”, actividad gratuita en la que los participantes podrán descubrir las joyas paisajísticas, culturales y gastronómicas del municipio con ruta de senderismo y visita al Museo de la Gaita.

Novo número da revista Nós adicada a Otero Pedrayo

Hoxe, domingo 20 de setembro

Amoeiro / pazo de Trasalba

Ás 11:00 horas / entrada libre

Presentación do número 22 de “Nós, a Xente do Redor” na Casa Museo Fundación Otero Pedrayo, un encontro cultural no que participarán autores, artistas e representantes de diferentes entidades.

A Banda infantil de Xinzo presenta o seu repertorio para o certame galego

Hoxe, domingo 20 de setembro

Xinzo de Limia

Praza de san roque

Ás 19:00 horas / entrada libre

A Banda Infantil da Agrupación Musical da Limia ofrecerá un concerto para presentar diante da veciñanza o programa que a formación levará ao XIX Certame Galego de Bandas de Música Populares, no que participa, presentándolle o seu repertorio ós veciños. Trátase dunha actividade aberta a todos os públicos.

Espectáculo de magia en Ourense

hoy, domingo 20 de septiembre

ourense / auditorio

a las 18:00 horas / desde 11 euros

El ilusionista Pedro Volta invita a una experiencia única con su espectáculo “Magic Space. La magia del todo”. Entradas en ataquilla.com.