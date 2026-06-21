Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 21 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Artesanía en los “Pendellos vivos” y xantar popular en Vilamarín

Hoy, domingo 21 de junio

Vilamarín / Bouzas

A las 11.30 horas

Feira “Pendellos vivos” en Bouzas, Vilamarín, que comenzará por la mañana con la feria de artesanía y de productos locales, que abrirá sus puertas al público a las 11,30 horas. Será la oportunidad perfecta para que vecinos y visitantes paseen entre los puestos y adquieran piezas artesanales únicas, además de una rica variedad de productos frescos y elaborados de la tierra. Artesanos llegados de distintos puntos de Ourense y Galicia mostrarán sus mejores creaciones. Además, también realizarán demostraciones en vivo con la forma y los utensilios que emplean en la elaboración de sus artículos.

A medida que avance la mañana, el ambiente se irá animando con la tradicional sesión vermú. El plato fuerte de la programación llegará a las 14,30 horas con la celebración del gran xantar popular protagonizado por carne ao caldeiro, por un precio de 20 euros por persona. La sobremesa se alargará de forma festiva con cantos y bailes.

Fuegos artificiales para el final de las fiestas

Hoy, domingo 21 de junio

Ourense / varios lugares

Todo el día

Último día de las Fiestas de Ourense con la apertura del Mercado Medieval a las 11,00 horas en el entorno del Puente Romano, abierto de forma ininterrumpida hasta las 22,00 horas. A las 11,30, la actividad se traslada también al Parque de la Ribeira de Canedo con una yincana de hinchables acuáticos, disponible en un primer turno hasta las 13,00 y que vuelve a abrir por la tarde de 17,00 a 20,00 horas.

A partir de las 17,00 horas, el Parque Barbaña abre las atracciones hasta las 23,00 horas. Al caer la noche, la música toma el relevo en el Puente Romano con la orquesta Função Públika. Finalmente, a medianoche y desde el mismo Puente Romano, comienza el espectáculo de fuegos artificiales que pone el broche a las fiestas.

Ternera “ao espeto” y empanada de pollo, en el menú de Paderne

Hoy, domingo 21 de junio

Paderne de Allariz / Pabellón

A las 14:00 horas / 20 euros

VI Festa da Terneira ao Espeto e da Empanada de Polo de Curral en Paderne de Allariz. El precio de las entradas es de 20 euros por persona, siendo totalmente gratuito para los niños y niñas de hasta 12 años. Tras la comida, la diversión continuará para toda la familia. Los más pequeños de la casa podrán disfrutar de diversas actividades lúdico-deportivas diseñadas especialmente para ellos. La velada estará amenizada por el ritmo y la energía de la charanga El Tattoo y sorteos de varios regalos entre el público asistente.

Fiadeiro popular para despedir el curso en Zarracós

Hoy, domingo 21 de junio

A Merca / Zarracós

A las 19:30 horas / entrada libre

La Asociación de Veciños San Andrés de Zarracós organiza un fiadeiro popular para celebrar el fin de curso de las alumnas y alumnos de pandeireta y canto. Debido a la ola de calor, la cita, que inicialmente estaba prevista para las 18,30 horas, se retrasa a las 19,30 horas para garantizar una tarde más agradable a todos los asistentes. Será en el Campo da Festa.