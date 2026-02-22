EDITORIAL
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 22 de febrero?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este domingo, 22 de febrero.

Cachucha no menú para despedir o Entroido con festa no Carballiño.
Cachucha no menú para despedir o Entroido con festa no Carballiño. | La Región

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Cachucha no menú para despedir o Entroido con festa no Carballiño

XXXI edición da Festa da Cachucha, que encherán as rúas do Carballiño de festa no Domingo de Piñata con animación musical a partir das 11,00 horas con Doctor Anchoa, CLK, Castro Bello, Feitizo de Pau e Os Biruxes. Ademais, hai 24 locais repartidos pola localidade nos que se poderá degustar a cachucha como prato principal dos diferentes menús participantes. As charangas tamén visitarán os establecementos para animar o xantar dos veciños e visitantes.

Xa pola tarde, a partir das 17,30 horas celebrarase o desfile de folións e comparsas, nos que haberá agrupacións do Carballiño, así como de outras vilas de Galicia. A orquestra Claxxon será a encargada de poñer o broche de ouro da xornada a partir das 19,00 horas na Praza Maior.

  • ONDE: Rúas do Carballiño
  • CANDO: Todo o día

ENTROIDO

Laza / Piñata

La localidad despide de forma oficial el Entroido con la última salida de los Peliqueiros por las calles. Será por la mañana y servirá para decir adiós a varias semanas de fiesta, anunciando a los vecinos que ya ha empezado el tiempo de Cuaresma.

  • DÓNDE: Calles de la localidad
  • CUÁNDO: Por la mañana

ENTROIDO

Xinzo de Limia / Piñata

El ciclo del Entroido más largo cierra su programación de este año con el Domingo de Piñata. La fiesta comenzará a las 17,00 horas con disfraces y animación por las calles de la localidad y a las 19,00 horas tendrá lugar la actuación de la orquesta Compostela. Entrada ya la noche, a las 21,00 horas se llevará a cabo el descolgamento do Meco, cerrando de forma oficial la fiesta.

  • DÓNDE: Calles de la villa
  • CUÁNDO: Por la tarde

ESPECTÁCULO

Ourense / “Las guardianas del ritmo”

Con la estética vibrante de las grandes producciones internacionales e inspirado en el universo visual del k-pop-POP en un espectáculo que fusiona música, narrativa, y poder escénico en una experiencia única. Habrá tres pases durante todo el día, uno por la mañana y dos por la tarde.

  • DÓNDE: Auditorio municipal
  • CUÁNDO: Varias sesiones

CINE

A Rúa / Doble pase

Proyección de las películas “La leyenda de Ochi”, que cuenta la historia de una tímida campesina criada con el miedo a una especie animal esquiva llamada ochi, e “Ídolos”, centrada en Edu, un piloto de Moto2 con gran talento pero una actitud temeraria que le tiene al borde del abismo.

  • DÓNDE: Cine Avenida
  • CUÁNDO: A las 17,00 y a las 19,30 horas

MUSICAL

Ourense / “L’elisir d’amore”

Melodramma giocoso operístico en dos actos con música de Gaetano Donizetti y libreto en italiano de Felice Romani. Se trata de una de las óperas más frecuentemente interpretadas de todas las de Donizetti, y hay buen número de grabaciones. El número musical más conocido de la ópera es el aria “Una furtiva lagrima”.

  • DÓNDE: Teatro principal
  • CUÁNDO: A las 18,00 horas

MAÑANA

Celanova / A Maiores

Actividad intergeneracional para fortalecer los vínculos entre niños y mayores y fomentar valores como el respeto, la empatía y el buen trato entre niños y personas mayores creando un espacio de diálogo y convivencia. Dirigido a pequeños de entre 6 y 12 años y mayores de 65 años. Inscripciones en laregion.es

  • DÓNDE: Auditorio Ilduara
  • CUÁNDO: A las 10,30 horas

