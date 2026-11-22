Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Xantar se despide con un día de sabor y actividades gastronómicas

Hoy, domingo 22 de noviembre

Ourense / Expourense

11:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Último día de la feria Xantar, que este año cuenta con Portugal como país invitado. En el recinto, más de setenta expositores, tres restaurantes y un centenar de actividades centran la 27 edición, que incluye propuestas como el Mercado Enogastronómico y aulas gastronómicas. En la jornada de hoy habrá una demostración de comercio enogastronómico (12,00 horas), experiencia enosensorial (12,00 horas), catas degustación de productos gastronómicos como galletas, frutas tropicales, tartas, o mejillones, aceites o vinos durante todo el día y actuación musical a las 15,00 horas. A ello hay que sumar una showcooking a las 13,00 horas ofrecida por el Municipio de Tabuaço organizada por el restaurante São Luiz con el chef Vitor de Oliveira. La entrada a Xantar es gratuita y hoy permanecerá abierto de 11,00 a 18,00 horas.

Teatro sobre el uso del amor como arma y la manipulación de los sentimientos

Hoy, domingo 22 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 18:00 horas

Desde 15 euros

Representación de “Las amistades peligrosas”, una obra de teatro de Christopher Hampton basada en la novela homónima de Choderlos de Laclos. En ella se habla de cosas que han pasado, pero que todavía siguen pasando, de cómo las clases más poderosas son capaces de jugar con total impunidad con los menos favorecidos, y de cómo el sexo y la necesidad de poseer marcan, a menudo, nuestras vidas. El propio Christopher Hampton decía de su obra que “lo que fascina de esta historia es su vigencia”. Entradas en ataquilla.com.

La Banda de Celanova celebra Santa Cecilia con su tradicional concierto

Hoy, domingo 22 de noviembre

Celanova / Auditorio Ilduara

A las 13:00 horas

Entrada libre

La Banda de Música de Celanova rinde homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un concierto en el que interpretará un amplio recital compuesto por temas clásicos, de autor y populares haciendo un recorrido por los diferentes géneros de la historia. Se trata de una cita que la agrupación ofrece cada año para compartir su pasión por la música.

Tarde de sorpresas y emoción junto a un quinteto de magos en el Liceo

Hoy, domingo 22 de noviembre

Ourense / Liceo

A las 18:30 horas

Desde 5 euros

“Gala de las muchas magias”, un espectáculo organizado por el Círculo Caldeiro Máxico para ofrecer una tarde de sorpresas y emoción con las actuaciones de los magos Pablo Estévez, Chris, Magaldara, Le Grand Marten y Alvart. La entrada tiene un precio de 5 euros para los socios del Liceo y de 7 euros para el público general.

Una sátira sobre hipocresía, prejuicios y apariencias sociales

Hoy, domingo 22 de noviembre

Verín / Auditorio

A las 19:30 horas

5 euros

El festival de teatro Entreculturas recibe a Sofá Malva con la obra “Tarascones”, del dramaturgo argentino Gonzalo Demaría. Esta comedia negra, escrita íntegramente en verso, reúne a cuatro mujeres de clase alta cuya aparentemente tranquila merienda se convierte en un verdadero caos tras la muerte del perro de la anfitriona. A través del absurdo, la ironía y una sucesión de acusaciones, la obra construye una sátira sobre la hipocresía, los prejuicios y las apariencias sociales.