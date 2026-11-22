Morrigan vive en la cumbre del panteón celta. Diosa de la guerra y la fertilidad, controla las batallas, los gobiernos y las cosechas. Lo hace tornada en cuervo, sobrevolando todo aquello que domeña. Embebidos en su folclore, los celtas son el primer ejemplo de matrilocalidad en la cultura europea. Porque, a pesar de ser la nazón de Breogán, las mujeres ostentaban un papel preponderante en los castros. La tierra y la pertenencia se transmitían por línea femenina, un liderazgo social al que se unía su influencia en la política, la economía, los ejércitos… y el fútbol.

Durante muchos años la ventura del Celta fue escrita por hombres. Los dioses masculinos de Balaídos sometían a sus devotos al vaivén que se encuentra entre la ‘ledicia’ y el ‘padecer’. Desde Handicap hasta Javi Rodríguez, pasando por el Pahíño que leía a Tolstoi hasta el Aspas que se convirtió en menhir. Mostovoi, Karpin, Revivo, Mazinho o Makélélé. El 4-0 a la Juventus. El 7-0 al Benfica. La Champions. El descenso. El 4%. Europa otra vez. ¿Y si todo este remolino fuese provisto por mujeres?

De la alianza entre el Celta y la Unión Deportiva Mos nació un equipo femenino que zarpó el 7 de septiembre de 2024. En aquella tarde veraniega, las celestes se enfrentaron al Victoria CF en Balaídos, porque las grandes justas han de librarse en palacio. Un derbi olívico-herculino, cómo no, en el que Camila Pescatore y Ana Toubes grafitearon la historia con dos tantos y Naiara Martínez echó el candado con su primera clean sheet. Era el inicio de una tormenta perfecta. 24 victorias, 110 goles, ascenso a Segunda RFEF y promoción también del filial a Tercera RFEF, porque el proyecto de As Celtas siempre dejó claro que al vértice más alto se llega desde los cimientos.

Durante dos años, A Madroa ha sido guarida. Tiene sentido porque allí es donde se fabrica el futuro. Y en esa factoría que nutre a Europa, ya brilla otro diamante escrutado por la más rigurosa piedra de toque. El Espanyol es el germen de todo. Podría tratarse del club femenino más antiguo en activo. Nacido de la ciudad condal que en 1914 vio eclosionar al primer equipo de mujeres, solo el Barcelona supera sus seis Copas y ya ganó la Superliga en 2006. Su exuberancia aumenta con las deidades que han tirado de su carro: Vero Boquete o Alexia Putellas; pero la ilusión, cuando rebosa, es capaz de estrechar la grieta.

Fue una noche lluviosa en Candeán, de esas en las que la niebla baja hasta el barro para fundirse en la espesura galaica. Ninguna epopeya se escribió con sol y las inclemencias son poalla para una tierra de marisqueiras. El gigante golpeó primero, pero un siroco de 800 gargantas se elevó para activar el plan. Con la magia de Morrigan tornada en pájaro, las celestes otearon el campo de batalla y se lanzaron a por sangre. Los rugidos de Muñi, la epifanía de Ferreiro, la precisión de Couso, la escuadra de Nara. Toubes, Henar, Albiol, Figueroa, Iris, Pañu, Tati, Debén, Aitana, Estela, Ale, Paula, Cuquejo. Todas. Las de antes y las de ahora, demostraron que los milagros, la leyenda y la mitología, además del fútbol, también les pertenecen.

As Celtas nacieron un 9 de mayo. El mismo día en que se rindió el nazismo que condenaba a las mujeres a la cocina y al paritorio. Cada gol vitoreado es un torpedo a la opresión y oxígeno a los derechos. Cada partido, terreno sembrado de igualdad. En 72 horas se celebra el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, recordando a las tres hermanas Mirabal, asesinadas por un dictador. En una semana, elecciones.

@jesusprietodeportes