Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 24 de mayo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
A asociación fotográfica O Potiños, en colaboración co Concello do Carballiño, sae á rúa para retratar á veciñanza da vila e amosar o traballo que realizan durante todo o ano. A actividade, “Pon unha foto na rúa”, celébrase a nivel mundial co obxectivo de sacar a arte ás rúas e facela máis accesible para toda a poboación. Os integrantes de O Potiños estarán na Praza Maior desde as 10,00 ata as 14,00 horas, preparados para fotografar á veciñanza. Como en anteriores xornadas, os fotógrafos realizarán arredor de 300 fotografías, das que logo se revelará unha parte. Estarán expostas no edificio Ramón durante o mes próximo, e despois a xente poderá recollelas. Este ano, o escenario para os retratos é moi chamativo e desde O Potiños esperan que guste e que veciñanza se achegue e participe. Outra das novidades é o regalo de fotografías a toda aquela persoa que se achegue.
Los apasionados de los vehículos históricos tienen una cita en Carballeda de Avia con una completa jornada que combina la pasión por el motor con la gastronomía, la naturaleza y la historia de la zona. El programa comenzará a las 10,00 horas con un desayuno para todos los participantes y después arrancarán los motores para iniciar un recorrido panorámico por algunos de los puntos de mayor interés paisajístico y etnográfico del entorno, Pena Corneira, hórreos de Corneira y los molinos de Veronza. A las 14,30 horas tendrá lugar la comida en el mesón A Lareira de Anllo y, por la tarde, los participantes realizarán una visita guiada al casco histórico de Ribadavia. El precio de asistencia es de 35 euros.
“La granja, el musical” es un espectáculo musical para toda la familia, basado en los dibujos de “La Granja de Zenón”. En esta ocasión, Susana y Juan pasarán un fin de semana en la granja de su tío, donde aprenderán muchas cosas como la importancia de cuidar y alimentar a los animales, proteger el medio ambiente y, sobre todo, el verdadero significado de la amistad. Aparte de todo esto, conocerán a muchos de los personajes de la granja, como el gallo, el caballo o la vaca, entre otros muchos más.
Tras o éxito das primeiras xornadas, Monxes do Tentáculo inicia unha programación semanal en colaboración co Concello. Todos os domingos pola tarde, o local Bo Día Familia, na avenida de Calvo Sotelo, 34, convida á poboación a probar novos xogos de mesa, confraternizar e divertirse. As persoas interesadas poden achegarse cos seus propios xogos así como participar das propostas organizadas.
Primera edición de la Feira de Antigüidades e Artesanía, una cita para los amantes del coleccionismo, el producto artesanal y las piezas con historia. Los puestos estarán abiertos en horario de 10,00 a 19,30 horas.
O Pereiro de Aguiar despide el festival con sesión vermú
O Pereiro de Aguiar / Ouren Sound Fest
El festival se despide con una sesión vermú gratuita en O Pereiro de Aguiar, con la actuación de Tarabela Ambulante. Entrada gratuita.
Ourense / Relixión
Misa estacional de Pentecostés en la que se impartirá el sacramento de la confirmación a un grupo de 19 adultos.
