Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 26 de abril?

El Conservatorio lleva la música a las calles con un paseo en bicicleta

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El Conservatorio lleva la música a las calles con un paseo en bicicleta

Hoy, domingo 26 de abril

Ourense / calles del centro

a las 12:00 horas / abierta al público

El Conservatorio Profesional de Música de Ourense cierra la programación del ciclo “Auria Música” con una performance abierta al público que combina música y convivencia. Se trata de la interpretación de la obra “Eine brise” (“Una brisa”), del compositor Mauricio Kagel, concebida como una performance urbana. La actividad consistirá en un recorrido en bicicleta por el centro de la ciudad, con salida desde la Subdelegación del Gobierno hasta la Praza Maior. La iniciativa está abierta a personas a partir de 8 años y no requiere conocimientos musicales previos. Para participar, solo se necesita una bicicleta y un timbre. Desde la organización recomienan inscribirse en la web del CMUS, si bien es posible participar también sin inscripción previa. El objetivo de la propuesta es visibilizar el trabajo de estudiantes y profesores, así como fortalecer el vínculo del centro musical con la propia ciudad.

Coles cierra su certamen teatral con la sátira política “A conspiración da piolla”

Hoy, domingo 26 de abril

Coles / auditorio

a las 19:00 horas / entrada libre

Última función del VIII Certamen de Teatro Aficionado de COles con la representación de “A conspiración da piolla”, a cargo del grupo Tiruleque de O Carballiño. La obra sitúa al espectador en un país imaginario de la actualidad, donde un comando opositor al régimen planea atentar contra el tirano que gobierna. Toda la acción se desarrolla en un único acto y transcurre en un “piso franco”, escenario en el que los conspiradores preparan una bomba mientras debaten cuál es el mejor método para acabar con el dictador. Todo ello con un tono crítico y cargado de ironía.

Alumnado de IA impulsa el primer torneo de robótica en el Campus

lunes 27 de abril

Ourense / campus universitario

a las 16:00 horas / entrada libre

Estudiantes de cuarto curso y profesores del Grado en Inteligencia Artificial de la Escuela Superior de Ingeniería Informática organizan el primer Torneo de Robótica de la Facultad, una competición amistosa en la que los estudiantes, divididos en grupos, recibirán un kit de robótica que deberán ensamblar y programar para competir en diferentes pruebas.

Jornada de la Policía con consejos de seguridad para personas mayores

lunes 27 de abril

Ourense / liceo

a las 11:30 horas / entrada libre

Jornada informativa enmarcada en el Plan Mayor de la Policía Nacional, centrada en la seguridad de las personas mayores. La actividad está dirigida a ofrecer herramientas prácticas para prevenir situaciones de riesgo en la vida cotidiana e incluirá una charla impartida por responsables policiales especializados en este ámbito. La sesión concluirá con un coloquio abierto.

La Miteu sube la naturaleza humana a escena

hoy, domingo 26 de abril

Ourense / liceo

a las 20:30 horas / 3 euros

Nueva sesión de la Miteu con la compañia de teatro del Campus de Lugo de la USC. La obra “El maravilloso mundo de los animales, los corderos”. Cuenta la historia de una casa que es reflejo del microcosmos social en el que 11 intérpretes desintegran una familia, pieza por pieza, para descubrir el absurdo, lo siniestro, lo no dicho, el animal detrás de las relaciones humanas para reflejar la violencia de las relaciones humanas. Basada en el texto del actor y dramaturgo argentino Daniel Veronese.