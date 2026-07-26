PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 26 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O músico Carlos Núñez chega ó histórico Mosteiro de Oseira coa súa aclamada xira “Lugares máxicos 2026”. Neste escenario monumental e único, o gaiteiro vigués conmemorará o 30 aniversario do seu disco “A irmandade das estrelas”, unha obra revolucionaria que marcou un antes e un despois na música celta e se erixiu como un verdadeiro fito da cultura galega contemporánea. O concerto promete converterse nunha viaxe sonora a través de tres décadas de traxectoria artística, onde Núñez mesturará a tradición milenaria coa vangarda e os sons contemporáneos. O público asistente terá a oportunidade de gozar dun repertorio coidado e emocionante, centrado nos grandes éxitos que marcaron a carreira dun artista que, malia as súas profundas raíces ourensás, soubo levar a música aos escenarios máis importantes do mundo. As entradas están á venda en Ataquilla.
O Castro de Caldelas acoge su tradicional Festival de Habaneras, que alcanza su quinta con las actuaciones de la agrupación local Orfeón Caldelas, la Coral Polifónica Candea de Viana do Bolo y la Coral Polifónica Albricias de Maceda. Los grupos participantes ofrecerán un repertorio con temas populares y de autor, con especial protagonismo de los ritmos habaneros.
La comunidad peruana residente en Ourense celebra hoy el 205 aniversario de la Independencia de su país con un evento festivo y cultural en Campo da Feira. La jornada, que busca fortalecer los lazos de hermandad y compartir la herencia multicultural con toda la ciudad de Ourense, incluirá un espectáculo folclórico de las diferentes regiones del Perú, así como una degustación gastronómica de su comida, declarada patrimonio cultural. Desde la organización invitan a todos los ourensanos a acercarse a conocer mejor la cultura del país.
La estación de montaña de Manzaneda acoge la 17 edición del Certame Celtibérico de Bandas de Gaitas, que reunirá a cientos de músicos procedentes de agrupaciones de Galicia, Asturias, Cataluña, Madrid, Mallorca y Portugal. Allí tendrá lugar la fase final del certamen, que este año rinde homenaje a Gabino García, alcalde de Manzaneda entre 1974 y 1995.
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