Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 28 de junio?

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Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Estrea da longametraxe “Lúas do setembro”, escrita, dirixida e musicalizada polo historiador Carlos Montes, que constitúe a primeira película non animada producida integramente mediante IA en España. O filme, que conta cunha duración de 110 minutos, céntrase no período comprendido entre 1835 e 1838, ofrecendo unha recreación histórica de espazos, rúas e prazas da vila baseada na documentación do Arquivo do Carballiño. A trama, que contou coa colaboración de medio cento de veciños que cederon a súa imaxe, afonda en figuras relevantes como Valentín Fernández e os ministros da Primeira República Tomás María Mosqueira e Eduardo Chao. Ademais, o espectador poderá coñecer acontecementos históricos como as batallas de San Clodio e Moldes, ou descubrir as orixes da devoción por San Cibrao. O proxecto foi posible grazas á colaboración do Centro de Estudos Chamoso Lamas, Rogelio Escaleira, o Concello e a Feira.
Segundo día de las jornadas Muller e memoria, organizadas por el Comité de Memoria Histórica de Celanova, con la presentación del ensayo “María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo”, de Aurora Marco, a las 11,00 horas y la inauguración de la exposición “Presas e mestras. A represión sobre as mulleres na comarca de Celanova”, comisariada por Rosa Cid Galante y amadrinada por la propia Aurora Marco, a las 12,30 horas. La muestra recupera los hombre e historias de decenas de mujeres silenciadas durante casi noventa anos, que sufrieron en la prisión de Celanova y maestras depuradas por el franquismo. Podrá visitarse hasta el 17 de julio en horario de lunes a sábado de 10,30 a 13,30 horas.
Entrega do premio Freire Carril, impulsado dende a asociación cultural Agromadas, que este ano recae en Ánxeles Cuña Bóveda (na foto), fundadora, directora, dramaturga e creadora do grupo de teatro Sarabela. Xunto a este premio entregarase a segunda distinción de Relevancia Veciñal que pretende fomentar a participación na vida cultural e social da comunidade e que na súa segunda edición recaeu en Antonio Quintela Iglesias (Toni) pola súa implicación en defensa da sociedade. A entrega será no local veciñal.
Primera edición de la Feira Medieval, organizada por el Concello y Zettia, con una completa programación que incluye animación musical, diversos espectáculos, actividades destinadas al público infantil, un mercado y una ambientación específica de época. En ella, vecinos y visitantes podrán encontrar productos de artesanía, antigüedades y curiosidades.
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