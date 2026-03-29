Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 29 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El Domingo de Ramos marca el inicio oficial de la Semana Santa

El Domingo de Ramos marca hoy el inicio de la Semana Santa en la provincia de Ourense, con actos litúrgicos y procesiones en distintos municipios, tanto en la ciudad como en las capitales comarcales y los diferentes municipios. En Ourense ciudad, las parroquias celebran durante la mañana la tradicional bendición de ramos de olivo y laurel, seguida de procesiones por el casco histórico.

Localidades como Verín, O Carballiño, Celanova, Maceda, O Barco de Valdeorras y Ribadavia acogen también celebraciones similares, con participación vecinal y recorridos procesionales en sus principales calles y plazas. Los actos continúan a lo largo del día en diferentes parroquias de la provincia, dentro de una programación que se prolonga durante toda la semana con motivo de la Semana Santa..

DÓNDE: TODA LA PROVINCIA

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

DEPORTES

Verín / Trail Pozo do Demo

Carrera histórica desde el balneario de Cabreiroá, que contará con un recorrido de 15 kilómetros y un desnivel positivo acumulado de 600 metros, combinando tramos técnicos, zonas de montaña y parajes de gran belleza paisajística en los alrededores del Pozo do Demo y el Monte Maior.

DÓNDE: BALNEARIO DE CABREIROÁ

CUÁNDO: A LAS 9,30 HORAS

DEPORTES

Xinzo de Limia / Equitación

Primera edición del Campeonato Provincial de Ourense Concurso Completo de Equitación organizada por el Club Deportivo Ecuestre de Ourense, un concurso completo “Tres en uno” que forma parte del clasificatorio para el campeonato provincial y que reunirá a cientos de amantes de la equitación.

DÓNDE: HIPÓDROMO DE ANTELA

CUÁNDO: TODO EL DÍA ARTE

Allariz / Ruta de ilustración

Nueva edición del festival “Allariz debuxado”, dedicado a la ilustración y a la autoedición. A las 11,30 horas tendrá lugar la apertura del Mercadillo y a las 12,00 horas dará inicio una ruta de Urban Sketch por Allariz con Eduardo Baamonde. Por la tarde, taller infantil con Clara Artiaga y concierto del grupo Os Tres Porquiños.

DÓNDE: PRAZA DO MATADOIRO

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

TEATRO

Sarreaus / “Os marcos”

El Grupo de Teatro As Barallocas llega a Furgoteca con su comedia Os Marcos. Los marcos, los tradicionales límites de piedra que suelen ser protagonistas de disputas vecinales, son los actores principales de esta comedia llena de travesuras y buen humor. Actividad abierta a todos los públicos.

DÓNDE: SALÓN DE ACTOS DO CONCELLO

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / James Rhodes

El pianista ofrece una experiencia distinta a los recitales tradicionales. El programa incluirá obras de Chopin, Brahms y Rachmaninov. En sus conciertos, Rhodes interactúa directamente con el público, hablando de las obras que interpreta, por qué las eligió y el contexto en el que se compusieron.

DÓNDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Alizzz

Concierto del productor y compositor Cristian Quirante, conocido por sus colaboraciones con artistas como C. Tangana, Rosalía, Aitana, Lola Indigo, Amaia o Alejandro Sanz, así como con artistas internacionales como Piso21, Becky G, Mora, Feid, Natti Natasha y Doja Cat.