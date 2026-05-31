Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 31 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Allariz se traslada a la Edad Media para recrear los orígenes del Boi

Hoy, domingo 31 de mayo

Allariz / Calles de la villa

todo el día / entrada libre

Tras inaugurar la programación durante la jornada de ayer, la Festa do Boi de Allariz continúa hoy con una de las citas más tradicionales y esperadas de toda la celebración, marcada por el regreso a los orígenes de la villa. La actividad comenzará temprano, a las 11,00 horas, con el sonido de los pasacalles a cargo del grupo musical De Pé Feito, que se encargará de animar los primeros compases del día. El plato fuerte de la mañana llegará a las 12,00 horas con la recreación teatralizada de la procesión medieval de Xan de Arzúa, una comitiva histórica que partirá desde O Eiró para recordar el origen de la fiesta.

Hacia las 14,30 horas, la actividad se trasladará al Campo da Barreira para celebrar el multitudinario Xantar Medieval, una comida popular que reunirá a vecinos y visitantes en un ambiente festivo. En este mismo escenario, a partir de las 16,30 horas, la programación continuará con el tradicional concurso de trovadores y las animadas representaciones de los gremios medievales. El broche de oro a esta intensa jornada dominical llegará a las 21,00 horas, momento en el que se vivirá la primera y emocionante carrera del boi por las calles del casco histórico, una cita imprescindible que concluirá con un último pasacalles para cerrar el día por todo lo alto.

La celebración continuará durante toda la semana con salidas diarias del boi y actividades para todas las edades.

Partido de leyendas del básquet con fines solidarios

Hoy, domingo 31 de mayo

Ourense / Paco Paz

A las 17:00 horas / 10 euros

Encuentro benéfico que reunirá a las leyendas del baloncesto gallego y al Valencia Basket en beneficio de la AECC, con jugadores destacados como Sony Vázquez, Rubén Vila, Gustavo Andújar, Víctor Luengo, Víctor Claver y Kosta Perovic, entre otros. Esta es una oportunidad única para ver a los iconos del baloncesto nacional de vuelta en la pista en un ambiente festivo y solidario, abierto a todas las edades. Deporte al servicio de la salud y la investigación. Las entradas cuestan 10 euros para adultos y 3 euros para menores de 16 años. También se ha habilitado una línea de donaciones para quienes deseen contribuir, incluso si no pueden asistir. Entradas disponibles en la sede de la AECC, en el Hospital Santa María Nai y la taquilla del Paco Paz.

La gran degustación de “peixe” pone fin a tres días de celebración en Bande

Hoy, domingo 31 de mayo

Bande / varios lugares

Todo el día / entrada libre

La Festa do Peixe de Bande vive la última jornada de esta edición con tradición, música y el momento gastronómico más esperado. Los actos comenzarán a las 10,30 horas, con pasacalles de la Charanga de Bande, seguido a las 11,00 horas por una masterclass de patinaje abierta al público en el pabellón. A mediodía, tras la misa solemne de las 12,00 horas, habrá sesión vermú. Por la tarde, en la plaza de la Constitución, actuaciones musicales desde las 18,00 horas antes de la gran degustación de peixe de las 19,30 horas.

Francelos celebra las Letras Galegas con una andaina

Hoy, domingo 31 de mayo

Ribadavia / Francelos

A las 10:00 horas / 5 euros

La Asociación Cultural A Esfarna do Ribeiro organiza una marcha cultural para conmemorar el Día das Letras Galegas en una jornada que combinará patrimonio, memoria, naturaleza y reivindicación de la lengua y la cultura gallegas. La actividad comenzará en el campo de fútbol de Valboa, en Francelos, y tendrá un recorrido de aproximadamente 6 kilómetros, de baja dificultad.