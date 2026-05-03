Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 3 de mayo?

Las calles de Ourense se visten de verde para recibir al mes de mayo

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las calles de Ourense se visten de verde para recibir al mes de mayo

Hoy, domingo 3 de mayo

Ourense / Calles del centro

A las 11:30 horas

Acceso libre

Día grande en la ciudad con la Festa dos Maios, una de las fiestas más tradicionales. La exposición de las figuras se abrirá al público en la Praza Maior y la praza de Santa Eufemia a las 11,00, con figuras de las modalidades artística, enxebre, creativa e infantil. A las 11,30, la página web de La Región comenzará su retransmisión en directo de la festividad. El certamen de coplas comenzará a las 12,00 horas. La resolución de la jornada tendrá lugar a las 19,00 horas en la Praza Maior, donde se entregarán premios y se celebrarán una actuación musical a cargo de Amancio Prada, quien pondrá el cierre a la festividad.

La Región se une a la fiesta con un certamen en el que entrega grandes premios para los participantes en el evento. Este concurso incluye un premio especial de 1.000 euros en metálico, además de diversos vales de compra en establecimientos colaboradores.

Las fotos de José Suárez adornan el casco histórico

Hoy, domingo 3 de mayo

Allariz / Casco histórico

Todo el día

Entrada libre

El casco histórico de Allariz acoge una ambiciosa exposición al aire libre dedicada a José Suárez compuesta por 25 lienzos de gran formato, permite que la obra del maestro de la fotografía regrese al lugar donde nació su sensibilidad artística. Las 25 obras seleccionadas se han instalado estratégicamente en las fachadas y esquinas más emblemáticas del centro histórico, creando un singular diálogo visual entre la arquitectura de piedra y la modernidad de las imágenes.

Dobre cita teatral na tarde noite dominical coa Miteu

Hoxe, domingo 3 de maIo

Ourense / Teatro principal e Liceo

Ás 19,00 no principal e 21,00 horas no Liceo

A Miteu propón unha tarde-noite intensa. No Principal, “Ellas de oro” achégase ás mulleres do Século de Ouro. E no Liceo, “La danza a la orilla del bardo” combina danza, memoria e emoción.

Las calles de Petín, una galería de arte en el rural

Hoy, domingo 3 de mayo

Petín / Calle Portela de Portomourisco

A las 20:00 horas

Entrada libre

“Arte no rural” transforma las calles de la localidad en una galería al aire libre con una variada selección con los creadores Rogelio Diéguez, Clara Quiroga, Conde & Torino o Roberto Álvarez, entre otros.

Laza celebra el día grande del Santo Cristo con música, baile y tradición

Hoy, domingo 3 de mayo

Laza / Calles de la villa

A las 10:00 horas

Entrada libre

Fiesta del Santo Cristo, una celebración de larga tradición en la villa que tiene hoy su día grande. A las 10,00 horas comenzará la alborada del grupo tradicional As Kuartetas y a mediodía tendrá lugar la salida de Eva y la comitiva, el ramo con el gallo y toda la procesión con la danza al Santo Cristo. A continuación comenzarán el sacrificio de Isaac y la lucha de los moros y cristianos, actos que darán paso a la celebración de la misa solemne, con la actuación del Coro Parroquial de Laza. A las 18.00 horas cerrará la edición de este año el grupo Xoldra, que pondrá música al Baile da Eva.