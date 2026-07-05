Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 5 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Cea festeja el pan que es arte en una jornada de gastronomía y cultura

Domingo 5 de julio

Cea / Varios lugares

Todo el día

San Cristovo de Cea celebra este domingo el día grande de la Festa da Exaltación do Pan de Cea en una jornada que comenzará con la recepción de las autoridades, entre las que estarán el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde. El programa arrancará a las 10.00 horas con pasacalles, seguido de la recepción oficial en el campo da Saleta. A las 12.15 horas se inaugurará la exposición fotográfica y se presentará el libro "San Cristovo de Cea, donde el pan es arte".

El acto central tendrá lugar en el Multiusos, con el pregón y la entrega de galardones. A las 14.30 horas se celebrará el almuerzo tradicional con productos de calidad, que ya tiene el aforo completo. Por la tarde, a las 18.00 horas, habrá una degustación gratuita de productos del mar y, a las 19.15 horas, actuará la orquesta Capitol, que pondrá el broche final a la jornada.

Las Olimpiadas de la inclusión en O Carballiño

Domingo 5 de julio

O Carballiño / Parque Municipal

Todo el día / Entrada libre

Celebración de la vigesimoctava edición de la Convivencia Familiar de Special Olympics Galicia, organizada en colaboración con el Concello y Fademga. El evento reunirá a más de 700 personas de diversas asociaciones de toda la comunidad gallega en una jornada que combina el carácter festivo con un firme componente reivindicativo. Entre las 10.30 y las 19.00 horas habrá actuaciones musicales, un campeonato de juegos de mesa, un concurso de repostería y diferentes actividades para visibilizar la inclusión y favorecer la integración real del colectivo.

Reconocimiento de la Fundación Carlos Velo a Emilio Carlos García

Domingo 5 de julio

Cartelle / Auditorio

A las 12:00 horas

Imagen de Emilio C. García Fernández.

Entrega del Premio Veliano de Honra 2026, otorgado por la Fundación Carlos Velo, que reconoce la trayectoria y el compromiso del investigador Emilio Carlos García Fernández. Nacido en Ribadavia en 1953, García Fernández es una reconocida figura vinculada al ámbito audiovisual y publicitario. A lo largo de su carrera ha destacado por su labor como investigador, especialmente centrado en el cine en Galicia, siendo autor de diversas obras de referencia.

Menú de empanada de forquellas y carne de cachena en Entrimo

Domingo 5 de julio

Entrimo / Polideportivo

A las 14:00 horas / 20 euros

La Festa da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo alcanza su 21.ª edición consolidada como una cita de referencia para los amantes de la gastronomía tradicional. El menú incluye empanada de forquellas, carne cocida, pan, vino y bica. El precio es de 20 euros por persona y contará con ambientación musical.

Jornada dominical de comercio y gastronomía

Domingo 5 de julio

Ourense / Calles de Ribadavia

Todo el día / Acceso libre

"Domingos vivos" continuará con la actuación de los músicos Miguel Cerqueira y Nuno Louro (11.30 horas), acompañados por una oferta gastronómica. Además, abrirán dos nuevos locales.

Bailes de verano

Domingo 5 de julio

O Carballiño / Parque Municipal

A las 19:00 horas / Entrada libre

Vuelven los "Bailes de verano" a la programación estival, una actividad gratuita abierta a todos los públicos que se celebrará todos los domingos de julio y agosto para disfrutar de música, baile y compañía.

Feria de antigüedades

Domingo 5 de julio

Ourense / Praza Maior y calle Doutor Marañón

Toda la mañana

Como cada primer domingo de mes, la Praza Maior y la calle Doutor Marañón acogen la feria de antigüedades, en la que diversos expositores ofrecen objetos singulares que abarcan desde muebles y vajillas clásicas hasta libros, cuadros y piezas decorativas de época, convirtiéndose esta cita mensual en un punto de encuentro ineludible para coleccionistas y para quienes buscan objetos únicos.