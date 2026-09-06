PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 6 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
HASTA EL MIÉRCOLES 9 DE SEPTIEMBRE
RIBADAVIA | VARIAS LOCALIZACIONES
Continúan las fiestas en honor a la Virxe do Portal, patrona de O Ribeiro, en Ribadavia. La jornada de hoy, domingo, comenzará a las 11,00 horas con un evento de animación infantil a cargo de Bardo Abelardo en la Praza de San Xoán.
A las 12,30 horas, comenzará un nuevo desfile de gigantes y cabezudos desde la Praza Maior hasta el Asilo Nosa Señora dos Anxos que estará acompañado musicalmente por la Charanga Castro Bello. La cita más destacada es la sesión DJ en la Praza Maior que correrá a cargo de DJ Tibu y comenzará a las 13,00 horas.
Ya bien entrada la noche las siguientes actividades serán el Festival de Bandas y el recorrido tradicional Tabaleiros da Istoria. El festival comenzará a las 19,00 horas en el Auditorio Rubén García da Maior que correrá a cargo de DJ Tibu y comenzará a las 13,00 horas. Ya bien entrada la noche las siguientes actividades serán el Festival de Bandas y el recorrido tradicional Tabaleiros da Istoria. El festival comenzará a las 19,00 horas en el Auditorio Rubén García del Castillo y estará protagonizado por con A Lira de Ribadavia y A Lira de Luarea. El recorrido tradicional comenzará a las 20,30 horas por la rúa Progreso de esta villa y será este pasacalles el encargado de ponerle el broche a esta jornada.
Cierre del Ciclo de Órgano y Música Antigua con una artista centenaria
HOY DOMINGO, 6 DE SEPTIEMBRE
XUNQUEIRA DE AMBÍA / COLEXIATA SANTA MARÍA A REAL
A LAS 20,00 HORAS
Montserrat Torrent, artista que celebra su 100º cumpleaños en 2026, interpretará “Paridade para Descubrir” para cerrar el 37º ciclo de Órgano y Música Antigua en Xunqueira de Ambía.
El concierto comenzará a las 20,00 horas del día de hoy en Colexiata Santa María A Real. La entrada será gratuita.
HOY DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE
ALLARIZ / ANTIGUA IGLESIA DE SAN TO ESTEVEO
DE 11,00 A 20,00 HORAS
Un año más el mercado de artesanía Arte de Man se celebrará en Allariz este domingo. Entre las 11,00 y las 20,00 horas la zona de Santo Estevo, parte del conjunto histórico de la villa, se llenará de más de 20 puestos de venta donde los artistas estarán exponiendo y vendiendo sus obras elaboradas manualmente. Algunos de los artesanos más destacados son Olería do Batán, Mola, 13D Deseño Galego, Magari Clay ou Estudio Aldea.
Además, durante la jornada habrá una exposición de Oficios Vivos y se ofrecerán también actividades paralelas al mercado que buscarán complementar como las actuaciones musicales de la formación SoLaSol a las 12,00 y de Pandereteiras As Miñeiras a las 17,00 horas o un obradoiro de creación de flores secas con Moi Flores a las 17,30 horas, gratuito y abierto a todos los públicos a partir de los 8 años pero con un aforo limitado a 15 personas.
HOXE, 6 DE SETEMBRO
XINZO DE LIMIA
ATA AS 21,00 HORAS
Hoxe Xinzo da Limia despídese da 7ª edición do Alimagro. A xornada comezará coa apertura do recinto ferial ás 10,00 horas. Os cativos poderán disfrutar de dous talleres infantís ás 11,30 e ás 17,00 horas.
A actividade máis destacada será, sen dúbida, a degustación de pinchos de pataca ás 13,00 horas. O recinto ferial pechará ás 21,00 horas.
HOY EN OURENSE
HOXE, DOMINGO 6 DE SETEMBRO
CASTRO CALDELAS
A NOITE
Este domingo á noite de Castro Caldelas encherase de bandeiras na tradicional “Noita das bandeiras”. Esta actividade celébrase todos os anos durante as festas na honra á Virxe dos Remedios.
Celanova / Premio Casados
Celanova celebra o acto de entrega do Premio Celanova Casa dos Poetas. O galardoado é Xosé Lois González, o Carrauxo, humorista gráfico da Región. A celebración iniciarase cunha homenaxe a Celso Emilio Ferreiro, ás 11,30 horas. Posteriormente, farase o acto de entrega no claustro barroco.
ONDE: CLAUSTRO BARROCO
CANDO: TODO O DÍA
O Barco de Valdeorras / Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico
A Feira de Produtos Tradicionais do Eixo Atlántico obriga a cambiarse de ubicación á praza Andrés de Prada, comenzará hoxe o seu segundo día.
CANDO: TODO O DÍA
ONDE: PRAZA ANDRÉS DE PRADA
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