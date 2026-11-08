Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 8 de noviembre?

La Fiesta de La Chinita en Ourense sirve para compartir platos de la gastronomía venezolana como las hallacas, envueltas en hojas de plátano (en el centro de la imagen).

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La Feria de la Chinita celebra su X edición con música y gastronomía

Hoy, domingo 8 de noviembre

Ourense / Campo da feira

A las 12:00 horas

Entrada libre

La comunidad venezolana celebra su tradicional Feira da Chinita con un programa que incluye comida típica venezolana y actuaciones musicales en directo con Jonathan Moly, Los Coleguitas, Gaiteros del Zulia, Misael Sánchez, DJ y Hora Loca. También habrá stands de emprendedores, la elección de la reina y actividades infantiles.

Se trata de una celebración en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de la ciudad de Maracaibo, en la que los organizadores aprovechan para reunir a venezolanos de toda Galicia y vecinos de la ciudad, con comida y música típica venezolana. En su décimo año, se trata de un evento que ya se ha consolidado con una gran participación que empezó con unas 1.500 personas y en su última edición superó las 3.500. Todos los públicos están invitados a asistir a esta nueva edición.

Degustación de setas en Ribadavia para saborear los productos del otoño

Hoy, domingo 8 de noviembre

Ribadavia / Plaza Mayor

A las 12:30 horas

Entrada libre

Nueva edición de la tradicional degustación de setas, organizada por la Asociación de Mujeres Rurales Nosa Señora do Portal y la Asociación de Consumidores e Usuarios do Ribeiro, con la colaboración del Concello. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una selección de platos elaborados con distintas variedades de setas, preparados al estilo de la cocina tradicional gallega, que se ofrecerán gratuitamente, acompañadas de pan, agua y vino. La actividad se convierte también en un punto de encuentro de vecinos.

“¡Silencio!”, una adaptación de “La casa de Bernarda Alba” de Lorca

Hoy, domingo 8 de noviembre

O Carballiño / Auditorio

A las 20:00 horas

Entrada libre

El festival Terras do Orcellón se despide con la obra “¡Silencio!” del grupo de teatro Atrezo de O Porriño, una adaptación de la obra de García Lorca “La casa de Bernarda Alba” para reflexionar sobre cómo, cada vez que alguien quiere romper las reglas, lo que dicta la moral, ordena callar y sobre cómo quienes deben cuidar o proteger pueden engañar e imponen el silencio.

La historia del encuentro de dos mujeres que huyen de sus vidas

Hoy, domingo 8 de noviembre

Verín / Auditorio

A las 19:30 horas

5 euros

El Festival de Teatro “Entreculturas” recibe la obra “Muros rotos”, de la compañía Oreteiro Teatro, que narra el encuentro de dos mujeres de distintas generaciones que huyen de sus vidas, una abandona su hogar el día del cumpleaños de su hija y la otra escapa de una residencia donde no se siente bienvenida.

La Feira de Outono se despide con propuestas variadas

Hoy, domingo 8 de noviembre

Allariz / IES Allariz

Todo el día

Entrada libre

Último día de la XXX Feira de Outono con el recinto abierto de forma ininterrumpida entre las 10,30 y las 20,00 horas para la compra de mieles, setas, nueces, castañas y derivados. Habrá una salida micológica al monte a cargo del experto José Gómez BragañaCociña de Outono con Javier Diz, el sorteo Premios de Outono y un obradoiro infantil de marcapáginas. El acceso al recinto es libre pero para participar en las actividades es necesario inscribirse en la página web allariz.gal.