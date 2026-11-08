PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo 8 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La comunidad venezolana celebra su tradicional Feira da Chinita con un programa que incluye comida típica venezolana y actuaciones musicales en directo con Jonathan Moly, Los Coleguitas, Gaiteros del Zulia, Misael Sánchez, DJ y Hora Loca. También habrá stands de emprendedores, la elección de la reina y actividades infantiles.
Se trata de una celebración en honor a la Virgen de Chiquinquirá, patrona de la ciudad de Maracaibo, en la que los organizadores aprovechan para reunir a venezolanos de toda Galicia y vecinos de la ciudad, con comida y música típica venezolana. En su décimo año, se trata de un evento que ya se ha consolidado con una gran participación que empezó con unas 1.500 personas y en su última edición superó las 3.500. Todos los públicos están invitados a asistir a esta nueva edición.
Nueva edición de la tradicional degustación de setas, organizada por la Asociación de Mujeres Rurales Nosa Señora do Portal y la Asociación de Consumidores e Usuarios do Ribeiro, con la colaboración del Concello. Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una selección de platos elaborados con distintas variedades de setas, preparados al estilo de la cocina tradicional gallega, que se ofrecerán gratuitamente, acompañadas de pan, agua y vino. La actividad se convierte también en un punto de encuentro de vecinos.
El festival Terras do Orcellón se despide con la obra “¡Silencio!” del grupo de teatro Atrezo de O Porriño, una adaptación de la obra de García Lorca “La casa de Bernarda Alba” para reflexionar sobre cómo, cada vez que alguien quiere romper las reglas, lo que dicta la moral, ordena callar y sobre cómo quienes deben cuidar o proteger pueden engañar e imponen el silencio.
El Festival de Teatro “Entreculturas” recibe la obra “Muros rotos”, de la compañía Oreteiro Teatro, que narra el encuentro de dos mujeres de distintas generaciones que huyen de sus vidas, una abandona su hogar el día del cumpleaños de su hija y la otra escapa de una residencia donde no se siente bienvenida.
Último día de la XXX Feira de Outono con el recinto abierto de forma ininterrumpida entre las 10,30 y las 20,00 horas para la compra de mieles, setas, nueces, castañas y derivados. Habrá una salida micológica al monte a cargo del experto José Gómez BragañaCociña de Outono con Javier Diz, el sorteo Premios de Outono y un obradoiro infantil de marcapáginas. El acceso al recinto es libre pero para participar en las actividades es necesario inscribirse en la página web allariz.gal.
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