Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 12 de febrero?

José Sobrino, catedrático de Física de la Terra de la Universidad de Valencia

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Un análisis de las islas de calor y los incendios en el Campus de Ourense

El Campus Universitario de Ourense acoge la conferencia “Illa de calor e incendios: unha aproximación dende a teledetección”. El encargado de este evento es José Sobrino, catedrático de Física de la Terra de la Universidad de Valencia, experto en teledetección y líder de la fase de consolidación de la misión térmica SIRIUS de la Agencia Espacial Europea. Asimismo, las entradas son gratuitas y no es necesario realizar una reserva.

El acto tendrá lugar en el salón de actos del Edificio Politécnico. Este evento está organizado por la Facultad de Ciencias, la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio, el Instituto de Investigación en Física, Computación y Ciencia Aeroespacial, el Instituto de Agroecoloxía y Alimentación y el Campus Agua. La actividad está dirigida a todos los públicos.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 12,00 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Experiencia empresarial

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo acoge la conferencia “La experiencia de una empresa internacional: el caso de UNVI”, impartida por Carlos Rivo, director general de UNVI, y presentada por Elena Rivo, directora de la Cátedra de Empresa Familiar, entidad organizadora del evento.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

ENCUENTRO

Ourense / Consejo de la UNED

Ourense será escenario de las sesiones presenciales del Consejo del Campus Noroeste de la UNED, que se celebran hoy y mañana. La Universidad ha escogido la ciudad de As Burgas para reunir durante estas jornadas a su equipo directivo. El Consejo está formado por 14 directores y directoras y 14 secretarios y secretarias.

DÓNDE: UNED

CUÁNDO: HOY Y MAÑANA

INFANTIL

Ourense / Bebeconto

Pablo Díaz recorrerá cuentos con la música como hilo conductor, abordando temas y rutinas adaptadas a los más pequeños. Utilizará instrumentos como flautas, guitarra y armónica e interpretará algunas de sus canciones más populares. Actividad dirigida a bebés de 1 a 3 años acompañados. Requiere inscripción previa.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

Exposición del ourensano José Lino Monjardín Fernández, que reúne medio centenar de obras de mediano y gran formato, en técnica mixta a la aguada sobre papel, con gran riqueza cromática. Abierta de martes a sábado en horario de mañana y tarde, y los domingos por la mañana.

DÓNDE: SALA VALENTE

CUÁNDO: HASTA EL 8 DE MARZO

CONCIERTO

Ourense / Montana Stomp

Montana Stomp suena a carretera, historias cotidianas y energía desbordante. La banda de Southern Blues Rock presenta “The Horse and The Hill”, un trabajo que los ha llevado a girar por salas y festivales dentro y fuera de España. Su propuesta combina influencias del Southern Rock americano, el British Blues, el hard rock de los 70 y pasajes de puro country.

DÓNDE: CAFÉ AURIENSE

CUÁNDO: A LAS 21,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Buciños+Buciños”

Los dos Buciños, padre e hijo —Manolo Buciños y Antón Buciños— se unen para ofrecer al público ourensano, por primera vez, una exposición conjunta en la que las esculturas del padre dialogan con la pintura abstracta del hijo.