Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 16 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una mirada hacia “la guerra que perdimos todos” y la Transición

Jueves 16 de abril

Ourense / CC Marcos Valcárcel / A las 20:00 horas / Entrada libre

“De la guerra que perdimos todos, a la transición que todos ganan” es el título de la conferencia que Rodolfo Martín Vila ofrecerá dentro del ciclo del Foro La Región. En ella propondrá a los asistentes analizar el contexto, el proceso y la evolución de la España post Franco y el proceso de 50 años de concordia. El ponente es ingeniero industrial de formación y funcionario del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado.

En su carrera ha sido gobernador civil de Barcelona, ministro de Relaciones Sindicales, Gobernación e Interior y Administración Territorial, así como vicepresidente del Gobierno entre los años 1981 y 1982. En este periodo también fue presidente del Pacto de Toledo sobre las pensiones públicas. Al mismo tiempo, ha desarrollado también su labor en el ámbito de las finanzas, la energía y el mundo académico y cultural.

Inauguración de la exposición “Al cubo”, arte que rompe estigmas

jueves 16 de abril

Ourense / CC Marcos Valcárcel / A las 19:30 horas / Entrada libre

Proyecto fruto de la colaboración entre tres instituciones que trabajan con el arte y la salud. Cada artista participante, con su obra y su firma, ofrecerá a cada visitante la oportunidad de reconocer su valía como artista, más allá de cualquier diagnóstico y estigma, promoviendo así un vínculo social en un entorno donde existe riesgo de aislamiento y soledad, de modo que lo único que importe sea su carácter como sujeto que difunde en la sociedad su propia creación. Participan Andar de Nones (Zaragoza), Alpha Cultures (Burdeos, Francia) y ArtEspida (Hospital de Piñor, Ourense).

Trabajando la memoria con el programa A Maiores

Jueves 16 de abril

Carballeda de Avia / Salón multiusos / A las 16:30 horas / Con inscripción

Segunda sesión del taller motivacional del programa A Maiores de La Región centrado en promover la participación social, las relaciones interpersonales y coaching activo. Inscripciones en laregion.es.

Las claves del futuro de las energías renovables

Jueves 16 de abril

Ourense / Expourense / A las 20:00 horas / Entrada gratuita con inscripción

Nueva edición del Simposio Internacional sobre Energías Renovables y Eficiencia Energética, un foro especializado que convoca a profesionales de toda Galicia. Inscripciones en expourense.org.

“Amoriños”, un programa de citas en Verín

Sábado 18 de abril

Verín / Auditorio municipal / A las 20:30 horas y a las 23:00 horas / 16 a 22 euros

Cartel de Amoriños.

Después de una primera gira reuniendo a miles de personas por los teatros de toda Galicia, los humoristas Perdomo y Touriñán vuelven con su pareja más peligrosa: el amor. Un espectáculo de citas locas, pasiones imposibles y personajes que no deberían juntarse… pero se juntan igual. Un First Dates a la gallega, humor salvaje y mucho corazón. Habrá doble pase a las 20,30 y a las 23:00 horas. Entradas a la venta en Ataquilla.