Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 20 de agosto?

RÍO VERBENA FEST
Concierto La La Love You en Pontevedra
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
HOY, JUEVES 20 DE AGOSTO
MASIDE / PISCINA MUNICIPAL A RAÑOA
A LAS 20:00 HORAS / CON INSCRIPCIÓN
La localidad de Maside se prepara para una cita activa con el programa de actividades de verano organizadas por +Deporte La Región. Será una “clase especial de zumba, diseñada para ofrecer una hora de ejercicio dinámico y apta para todos los públicos, combinando ejercicio físico y entretenimiento al aire libre durante la temporada estival. La actividad, con aforo para 150 personas, está abierta a todos los públicos, adaptándose a diversos niveles de experiencia, si bien deberán formalizar su inscripción a través del enlace enpresculturall@region.es.
HOY, JUEVES 20 DE AGOSTO
BANDE / PRAZA DA CONSTITUCIÓN
A LAS 20:30 HORAS / ENTRADA LIBRE
Espectáculo “O libro dos sortilegios”, en el que Henriko invita a público de todas las edades a vivir una noche mágica, misteriosa y llena de sortilegios a través de su última propuesta escénica. La trama arranca cuando el protagonista encuentra un enigmático libro de sortilegios en la vieja librería familiar, un descubrimiento que lo conduce directamente a un universo de fantasía donde realiza las más asombrosas sortilegio y hechizos. El espectáculo desta-ca por su variedad de disciplinas, combinando trucos de magia increíbles con números de alto riesgo como malabares con cuchillos. Se trata de una experiencia inmersiva diseñada para que los asistentes se dejen llevar por el misterio de la mano de uno de los artistas más singulares.
HOXE, XOVES 20 DE AGOSTO
A RÚA / CENTRO CULTURAL AVENIDA
AS 20:30 HORAS / ENTRADA LIBRE
Presentación do libro “As covas de Valdeorras”, escrito por Carina Rodríguez e Cristina de la Torre, que constitúe unha investigación profunda sobre a arquitectura, a historia e a cultura do viño na comarca de Valdeorras. A obra afonda nas tradicionais adegas subterráneas analizando a súa tipoloxía construtiva, a súa importancia etnográfica e o seu papel fundamental na identidade da comarca.
HOY, JUEVES 20 DE AGOSTO
BARBADÁS / VALZANEDA
A LAS 21:00 HORAS / ENTRADA LIBRE
Concierto de la Banda Dr. Slump en el Parque dos Patos que, con motivo de su quinto aniversario, sigue llevando a los escenarios los mejores éxitos del pop-rock español de las décadas de 1980, 1990 y 2000. Gracias a su amplia experiencia en actuaciones en directo, ofrecen un espectáculo dinámico, atractivo y lleno de energía que viaja a través de canciones que marcaron generaciones.
HOY, JUEVES 20 DE AGOSTO
OURENSE / PLAZA MAYOR
A LAS 22:30 HORAS / ENTRADA LIBRE
Proyección de “La cena”, que se sitúa dos semanas después de acabar la Guerra Civil, cuando Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace y todo desembocará en un punto para su visita.
“Oficios en extinción: imaxes que contan, persoas con historias”, exposición híbrida, formada por fotografías, litofanías y vídeo elaborados por el alumnado del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño.
DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO
CUÁNDO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
“Reino de fogo e xeos” es un espectáculo familiar que sumerge al público en un universo fantástico habitado por personajes mágicos y princesas de hielo que cobran vida en el escenario. Danza dinámica, efectos de fuego y momentos de interacción.
DÓNDE: PRAZA DO CONCELLO
CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS
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