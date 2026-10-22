Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 22 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las causas y consecuencias de la radicalización yihadista en menores

Jueves 22 de octubre

Ourense / Afundación

A las 19:45 horas

Entrada libre

En el marco del Memorial Emilio Atrio, el Foro La Región propone la conferencia “Radicalización yihadista en menores”, con José Luis Castro de Antonio, magistrado del Juzgado de Menores y Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Con más de treinta años de profesión, ha dedicado la mayor parte de este tiempo a la jurisdicción penitenciaria con especial aplicación a garantizar los derechos de las personas privadas de libertad. El ponente es, además, autor de la obra “Víctimas y política penitenciaria”, en la que explica las claves, experiencias y retos de futuro, analiza los desafíos que persisten tras el fin del terrorismo, centrándose en la relación entre las víctimas, los presos condenados y la sociedad. Puede seguirse en directo en laregion.es.

De la Peña recoge sus artículos en La Región en el libro “Campo del desafío”

Jueves 22 de octubre

Ourense / Librería Tanco

A las 19:30 horas

Entrada libre

Luis Carlos de la Peña.

El escritor Luis Carlos de la Peña, natural de Eibar y afincado en Allariz, presenta el libro “Campo del desafío”, una recopilación de artículos publicados en La Región. La obra reúne textos en los que De la Peña aborda la trayectoria de figuras destacadas de la cultura gallega, como Carlos Casares, Chus Pato o Xaime Quesada. A través de semblanzas biográficas, reflexiones culturales y comentarios personales, el autor ofrece una mirada propia sobre escritores, artistas y creadores vinculados a Galicia. El acto estará presentado por Carlos Risco.

Desgranando cuestiones de actualidad desde la perspectiva del patrimonio

Jueves 22 y viernes 23 de octubre

Ourense / Campus universitario

A las 16:00 horas

Entrada libre

Tercera edición de la Conferencia de Investigación sobre Patrimonio, que constituye un espacio de encuentro e intercambio científico en el que diez doctorandos ofrecerán ponencias sobre patrimonio material e inmaterial, memoria e identidad, paisaje cultural, conservación, arqueoastronomía, patrimonio digital y aplicaciones de la IA, entre otros temas.

Viajando a través de los grandes vuelos de la aviación española

Jueves 22 de octubre

Ourense / Sala Valente

A las 19:00 horas

Entrada libre

Conferencia “Grandes vuelos de la aviación española”, a cargo del teniente coronel del Ejército del Aire y del Espacio Marcelino Sempere Domenech. La ponencia se enmarca en la exposición que estos días puede visitarse en el centro sobre los hitos aeronáuticos de la historia. Entrada libre hasta completar aforo.

Fútbol solidario contra el cáncer de mama en Oira

Jueves 22 de octubre

Ourense / Campo de Oira

A las 19:00 horas

5 euros

Partido benéfico “Tomámolo a peito”, contra el cáncer de mama y a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer en Ourense. Las entradas tienen un precio de 5 euros y están a la venta en la sede provincial de la AECC en Ourense, en su oficina del CHUO, en la sede de la EFF Rosalía, en la cafetería del pabellón y en las oficinas y representantes de los grupos municipales del Concello de Ourense. También se puede colaborar con la fila cero en la cuenta ES58 2080 0475 5630 4000 0077.

La salud mental a través de la evolución médica

Jueves 22 y viernes 23 de octubre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 16:00 horas

Entrada libre con inscripción

Jornadas de la sección de Historia de la Neuropsiquiatría “Saberes especializados e saberes por experiencia. Perspectiva histórica en Saúde Mental”, dirigidas a profesionales del sector.

“Bio construcción”, la historia de una pareja que dejó el teatro para emprender

Jueves 22 de octubre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Representación de “Bio construcción”, la historia de una pareja que dejó el teatro para emprender, con toda la ilusión, la construcción de una casa ecológica. Dentro de la programación del Fito, la obra se representa en Ataquilla.

Presentación del libro “50 anos. Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza de Francisco Rodríguez”

Jueves 22 de octubre

O Carballiño / OZocoGoz

A las 20:00 horas

Presentación del libro “50 anos. Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza de Francisco Rodríguez”. El autor estará acompañado por el profesor Xoán Carlos Domínguez Alberte.

Concierto de Serhii Sapun, ganador del Trofeo Mundial de Acordeón

Jueves 22 de octubre

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 20:00 horas

Entrada libre hasta completar aforo

Concierto de Serhii Sapun, ganador del Trofeo Mundial de Acordeón. Abierto al público, además, habrá una masterclass con inscripción previa hoy y mañana para alumnos del Conservatorio.