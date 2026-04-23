Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 23 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La hija del fotógrafo Michael Joseph repasa su obra en el Foro La Región

Jueves 23 de abril

Ourense

CC Marcos Valcárcel

A las 20:30 horas

Entrada libre

Nueva cita del Foro La Región con la charla “La carrera de Michael Joseph en imágenes: fotógrafo de los Rolling Stones para Beggars Banquet”, impartida su hija, Justine, Joseph, quien realizará un interesante recorrido de la trayectoria del activista del apartheid, involucrado especialmente en la recaudación de fondos. Todas estas acciones le dieron una temprana exposición mediática y el contacto con políticos, así como la posibilidad de realizar reportajes sociales de Sudáfrica; si bien es más popular por su fotografía publicitaria y sus imágenes icónicas de The Rolling Stones. La cita contará con un aliciente especial para los asistentes, ya que se sorteará una fotografía original del fotógrafo firmada por su puño y letra, una obra valorada en 4.000 euros. Puede seguirse en directo en Telemiño y en streaming en laregion.es.

Comienzan dos semanas de teatro con la nueva edición de la Miteu

Jueves 23 de abril

Ourense

Calles del centro

A las 20:00 horas

Entrada libre

La Miteu aterrizará en Ourense para llenar las calles de cultura. | La Región

Arranca la XXXI edición de la Mostra Internacional de Teatro Universitario, consolidada como una de las principales citas escénicas de Galicia. El festival, que se desarrollará hasta el viernes 8 de mayo reunirá a compañías de teatro universitario y profesional procedentes de distintos países, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural y artístico a través de las artes escénicas. La jornada inaugural tendrá una doble cita con una muestra interactiva de danzas del mundo a las 18,30 horas en el Liceo y la actuación del grupo Rosaura por las calles a las 20,00 horas.

Reflexión sobre el instinto animal de los seres humanos

Sábado 25 de abril

O Carballiño

Auditorio

A las 20:00 horas

5 euros

“Un deus salvaxe” de la compañía Talía Teatro, combina comedia y drama a través de la historia de un niño que le rompe dos dientes a otro niño en un parque. A partir de ese incidente, las familias de los dos niños intentarán llegar a un acuerdo pacífico.

Primera carrera “Correndo por Ourense” en O Vinteún

Domingo 26 de abril

Ourense

O Vinteún

A las 11:00 horas

5 o 15 euros

Nueva edición de “Correndo por Ourense” en el barrio de O Vinteún. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web del circuito. El coste es de 15 euros para todas las carreras de adultos o 5 euros por prueba individual. Categoría infantil, gratis.

Una noche para rememorar la música de los 90

Viernes 24 de abril

Ourense

Expourense

A las 20:00 horas

De 24 a 45 euros

El festival Molan los 90 propone un viaje musical a los grandes éxitos de la década de los noventa, combinando nostalgia y espectáculo en un evento pensado para todos los públicos. Bajo el lema “Qué felices éramos sin saberlo”, reunirá a artistas internacionales y referentes de la música dance, pop y electrónica como Jenny de Ace of Base y Tina Cousins, junto a nombres como Paco Pil, Sensity World, Locomía y Double Vision. Entradas a la venta en la web molanlos90.com.

Charla sobre geopolítica

Viernes 24 de abril

Ourense

Campus

A las 12:30 horas

Entrada libre

Charla sobre “Geopolítica, geoestrategia y geoeconomía en un mundo global”. En el Aula Magna de Derecho.

Xinzo / Xornadas galaico-portuguesas

III Xornadas da Palabra Galaico-Portuguesa, una cita que combina literatura, música y tradición con el objetivo de reforzar los lazos culturales entre Galicia y Portugal con música, literatura y gastronomía.

DÓNDE: Casa da cultura

CUÁNDO: A las 18,00 horas

Ourense / Concierto

Recital de las agrupaciones infantiles y la banda de grado profesional del Conservatorio de Ourense, dentro de la programación del ciclo Auria Música. Retirada de invitaciones en el CMUS.