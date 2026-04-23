Martiño Ramos, el profesor condenado por violar a una menor en Ourense, extraditado de Cuba a España

Detenido en Cuba tras fugarse para no cumplir una condena de 13 años y medio de cárcel por violar a una menor de edad, el profesor ourensano Martiño Ramos Soto ha sido finalmente extraditado de vuelta a su país este miércoles.

Según informa RTVE, Ramos Soto ha embarcado este miércoles por la tarde en un avión rumbo a Madrid tras haber aceptado voluntariamente su traslado a España para cumplir la pena de privación de libertad.

El caso de Martiño Ramos

Martiño Ramos fue condenado en julio de 2024 por la Audiencia Provincial de Ourense a 13 años y medio de cárcel por abusar sexualmente de manera reiterada a una alumna desde que esta tenía 12 años y hasta que cumplió los 16, después de haber contactado con ella por redes sociales y aprovechándose de su situación de vulnerabilidad familiar.

El hombre, que tenía entonces 45 años y había sido profesor de la víctima en Infantil y Primaria, sometió a la niña a numerosos abusos y violaciones, así como a "prácticas sádicas" y, en una ocasión, le propinó una paliza y la abandonó en el monte.

En el mes de julio de 2025 la sentencia fue declarada firme y se notificó a las partes en septiembre. Sin embargo, Martiño Ramos no llegó a entrar en prisión, porque en ese periodo huyó de España. Fiscalía y acusación particular no habían solicitado prisión provisional, lo que permitió su huida. El 24 de noviembre, este periódico publicaba la noticia de su detención en Cuba. Actualmente, Martiño Ramos Soto (50 años) continúa detenido en este país a la espera de que se resuelva su posible traslado a España.

El pasado mes de enero, La Región publicaba que el prófugo, según fuentes consultadas, no había reclamado por el momento ayuda consular, aunque sí que estaba buscando letrado, ya que se interesó por conocer abogados que trabajan en la isla, a donde se mudó en el mes de julio para eludir la acción de la justicia española, siendo detenido por la policía cubana el pasado 21 de noviembre de 2025. A La Habana llegó tras una ruta de huida que empezó en Portugal y que tuvo paradas en Brasil y Perú antes de recalar en la isla.