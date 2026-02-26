PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 26 de febrero?
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
Agustín Medina y Francisco González, ambos ex presidentes de la Asociación Española de Agencias Publicitarias, son los protagonistas del Foro La Región de esta tarde, que abordará la llamada “silver economy”, que hace referencia a todo el contexto económico que se genera en torno a las personas mayores.
De este modo, en su ponencia proponen una charla en torono a todas las cuestiones económicas y sociales que afectan a todas las generaciones, desde la Z hasta los Boomer, con especial hincapié en los intereses de las personas mayores de 55 años. Ambos ponentes cuentan con una dilatada trayectoria en medios de comunicación, marketing y publicidad, así como experiencia en la docencia y la empresa. Las personas que no puedan asistir pueden seguir el Foro en streaming a través de laregion.es y en directo en Telemiño.
INAUGURACIÓN
Barbadás / “Arte e humor”
La exposición “Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote”, que explora la historia del arte a través de los ojos del aclamado dibujante. Desde que publicó su primer dibujo en Gente Menuda con tan solo 13 años, su carrera fue imparable. En 1946 comenzó a colaborar en La Codorniz y luego en ABC.
DÓNDE: CASA DA CULTURA
CUÁNDO: HASTA EL 27 DE MARZO
DIVULGACIÓN
Ourense / “Redescubrindo Ourense”
Un paseo por Ourense, de obispos y señores, de gentes de bien y de mal comportamiento, de tejedores, artesanos y gremiales, de gentes viajeras y rebeldes. En esta ocasión, recorrerán una ciudad que aún resuena hoy en día a través de los monumentos que aún resisten y de sus habitantes. Plazas limitadas.
DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS
CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS
HOMENAJE
Barbadás / Día de Rosalía
La Biblioteca Municipal de Barbadás conmemora el Día de Rosalía con un taller de poesía infantil donde los participantes explorarán su creatividad. La propuesta consiste en ilustrar un poema de la famosa autora y componer uno de forma cooperativa. Pueden inscribirse en biblioteca@ barbadas.es.
DÓNDE: BIBLIOTECA MUNICIPAL
CUÁNDO: A LAS 17,30 HORAS
INFANTIL
Ourense / “Cociñando con sentimento”
Teatro visual para bebés. Un chef y su pequeña hija intentan cocinar con todas sus emociones. Pero a veces, esa emoción desaparece y no pueden cocinar. Se necesitarán de ingredientes una cuchara de madera y mucha paciencia. Para niños de 1 a 3 años acompañados. Requiere inscripción.
DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS
CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS
ENCUENTRO
Ourense / Productores de café
Encuentro abierto con las productoras de café de El Salvador Claudia Jiménez y Nery Sánchez. La sesión permitirá a los estudiantes de último año de Ategal y a la ciudadanía conocer de primera mano el trabajo de las organizaciones productoras de café con certificación Fairtrade, y debatir sobre el impacto del comercio justo.
DÓNDE: COMERCIO XUSTO (RÚA BAILÉN)
CUÁNDO: A LAS 18,30 HORAS
PRESENTACIÓN
Verín / Bruno Rúa
Bruno Rúa presentará sus libros “Aldeas da Limia Alta” y “Aldeas de Conso, Frieiras y Viana”, en los que recopila y cataloga aldeas de todas esas comarcas, ofreciendo una aproximación personal a través de anécdotas, relatos y descripciones acompañados de imágenes, una mirada desde diferentes perspectivas.
DÓNDE: CASA DA CULTURA
CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS
