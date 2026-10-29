Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 29 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ética y política, una relación clave en tiempos de incertidumbre social

hoy, jueves 29 de octubre

ourense / cc marcos valcárcel

a las 19:45 horas / entrada libre

El senador del PSOE y técnico de Hacienda Juan Lobato visita el Foro La Región, en plena precampaña electoral, para reflexionar sobre ética y política centrándoes en cómo se ejerce y cómo debería ejercerse en tiempos de populismo, radicalidad y confrontación. Para el ponente, el poder político se basa en dos elementos, que son gestionar políticas públicas eficaces -educación, sanidad o infraestructuras- y generar convivencia. “Esta última es prioritaria y, con demasiada frecuencia, se descuida o se incumple en las sociedades democráticas”, explica.

De Ruada canta en lembranza da Xeración Nós

hoxe, xoves 29 de outubro

ourense / igrexa pp franciscanos

ás 19:00 horas / entrada libre

Cadrando co remate do mes de outubro, en conmemoración do aniversario da publicación en Ourense do primeiro número da revista Nós, a coral De Ruada quere honrar a memoria dos membros da Xeración Nós nun acto no que tamén lembrarán aos fundadores e compañeiros, familiares e amigos falecidos durante os último ano. Para iso, celebrarán unha misa cantada na Igrexa dos Padres Franciscanos do Parque de San Lázaro. Trátase do único acto que, de xeito continuado, ano tras ano dende 2011, se fai en Ourense en memoria duns homes, ourensáns na súa maioría, que fixeron posible que a cidade fose recoñecida como a Atenas de Galicia. De Ruada convida a tódolos ourensáns a acompañalos nesta misa homenaxe.

Análisis crítico de la manipulación y sus efectos sociales a lo largo de la historia

hoy, jueves 29 de octubre

ourense / liceo

a las 20:00 horas / entrada libre

Nueva sesión del ciclo de conferencias “Falando con...”, organizado por el Liceo de Ourense, que en esta ocasión correrá a cargo de Jesús Manuel García Díaz, director del centro asociado de la UNED en Ourense, quien abordará un tema de máxima actualidad con la charla “A manipulación no periodismo e na historia”. El acto estará presentado por José Luis Fernández Carnicero y, en él, el ponente analizará cómo a lo largo del tiempo se han distorsionado algunos relatos y su impacto en la sociedad contemporánea.

El papel e impacto del agua en la geografía y las costumbres

hoy, jueves 29 de octubre

ourense / campus

a las 9:50 horas / entrada libre

La Facultad de Historia del Campus organiza la jornada “El agua en la historia”. En él, Silvia González, de la Universidad Autónoma de Madrid hablará sobre las termas del mundo clásico; Francisco Javier Pérez, de la UVigo, sobre el abastecimiento medieval, y Ricardo Prego, del Instituto de Investigación Mariñas, sobre la geografía ambiental de las rías gallegas y la huella humana.

Fina Casalderrey pecha o ciclo de literatura infantil

hoxe, xoves 29 de outubro

ourense / campus universitario

ás 18:00 horas / entrada libre

O Ciclo de Literatura Infantil e Xuvenil da Facultade de Educación e Traballo Social péchase cunha conferencia da escritora Fina Casalderrey, que falará de “A xoaniña que bebeu na folla”.