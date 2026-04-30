Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 30 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Os Maios de Allariz celebran la primavera con tradición y retranca

Hoy, jueves 30 de abril

Allariz / Alameda

A las 11:30 horas

Entrada libre

Allariz celebra su tradicional Festa dos Maios, con una jornada, marcada por la artesanía vegetal y la crítica social, dará comienzo oficialmente a las 11:30 horas con la llegada de los monumentos a la Alameda. Estas estructuras, elaboradas con musgo, flores y elementos naturales, quedarán instaladas en el recinto para el disfrute de vecinos y visitantes durante todo el fin de semana. Uno de los momentos centrales del evento se desarrollará entre las 11:30 y las 13:30 horas, periodo en el que tendrá lugar el esperado Canto de Coplas. Durante estas dos horas, los grupos participantes interpretarán sus versos satíricos, utilizando la retranca para repasar los acontecimientos más destacados del año. La música será una constante a lo largo de la mañana, ya que la fiesta estará amenizada por la actuación en directo del Grupo de Pé Feito, encargado de mantener el ambiente festivo en el corazón de la villa alaricana.

Ourense se prepara para la sátira más verde

Domingo 3 de mayo

Ourense / calles del centro

A las 10:30 horas

Entrada libre

Os Maios combina la tradición floral con la crítica social. La jornada comenzará con talleres de coronas y la exposición de figuras vegetales en la calle del Paseo, acompañados por un animado desfile de gigantes y cabezudos que recorrerá el casco histórico hasta la Plaza Mayor. El evento central será el canto de las coplas al mediodía. Como parte de la fiesta, La Región organiza su certamen anual de maios y coplas, abierto a inscripciones hasta sábado, día 2 de mayo.

Teresa Ferreiro ilustra la vida de “Dos personas”

Hoy, jueves 30 de abril

Ourense / Sindicato del Cómic

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación de “Dos personas”, de la ilustradora gallega Teresa Ferreiro, que cuenta la historia de dos vidas en paralelo. Estará acompañada por el profesor de la AESD Antonio Faílde Brais Rodríguez.

Arantza Portabales presenta su nueva novela en Ourense

Hoy, jueves 30 de abril

Ourense / Librería Tanco

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación oficial de la última obra de Arantza Portabales, “Asasinato no muíño do cura”, una de las voces de referencia de la literatura gallega actual. La autora estará acompañada por Marcos Calveiro.

Música y baile en directo para un diálogo entre tradición y modernidad

Hoy, jueves 30 de abril

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

De 8 a 12 euros

“Transeúnte”, una producción de Daniel Rodríguez y Centro Coreográfico Gallego, es un espectáculo de cuatro bailarines y dos músicos en directo, en el que brilla el diálogo entre la música, el canto y la danza tradicional con la danza contemporánea, y sus contextos. Invita a sumergirse en una experiencia multisensorial donde cuerpo, música y tecnología se entrelazan para construir un contexto único, con una visión juvenil, fresca y actual de la simbiosis entre tradición y contemporaneidad. El término “transeúnte” hace referencia a estar de paso, residir sólo temporalmente en un lugar.

Taller de bordar en fotografía

Hoy, jueves 30 de abril

Ourense / Parque de San Lázaro

Todo el día

Entrada libre

Taller de bordado sobre fotografía impartido por Studio Variopinto, dentro de la programación de la Feira de Artesanía.

Ourense / “Madura ti!”

Marta Doviro acaba de cumplir 40 años y tiene una teoría: la madurez es como Putin… aunque no la quieras, te invade poco a poco. En su nuevo monólogo humorístico, Marta explora las consecuencias cómicas de cumplir 40, una etapa de cambios y responsabilidades. Entrada, 5 euros.

DÓNDE: Liceo de Ourense

CUÁNDO: A las 21,00 horas

Entrimo / Ruta de pinchos

Hasta el domingo, los establecimientos participantes ofrecerán creaciones exclusivas para deleitar a vecinos y visitantes, a un precio de 2 euros cada tapa.

DÓNDE: Locales de hostelería

CUÁNDO: Todo el día