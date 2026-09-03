PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 3 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
La noche del domingo 6 Castro Caldelas llenará sus calles de banderas. La ya conocida noche de las banderas este año estará acompañada por las charangas El Tatto y Airiños de Caldelas.
El día siguiente a las 12,00 horas se organizará un pasacalles con concierto además de una ofrenda a la Virgen de los Remedios, evento que marcará el inicio de las fiestas. A las 19,00 horas la banda de Ramirás dará un concierto que será continuado por una verbena amenizada por la orquesta Trébol. El colofón de la noche lo pondrá la gran sesión de fuegos artificiales a las 2,00 horas de la madrugada. A la mañana del martes 8 se ofrecerá otro pasacalles con concierto además de una misa solemne a las 12,30 horas, seguida de una procesión. A las 19,00 horas se sucederá un concierto por parte de la Banda de Vilanova dos Infantes y una verbena a cargo de la orquesta Los Satélites.
Dentro de las actividades de los últimos días destaca la jornada del jueves 10 cuando se celebrará la 29ª feria concurso de ganado bovino.
El parque municipal de O Carballiño será anfitrión este sábado del torneo de ajedrez San Cibrao. El torneo cuenta con dos categorías: sub 12 y absoluta, y con un control de tiempo rápido con incremento (10+2). Hoy, jueves 3, es el último día para inscribirse. La competición se desarrollará en el parque municipal y es de plazas limitadas con un coste de 10 euros que se abonará el día del torneo.
Xosé Lois González, “O Carrabouxo”, será agasallado co premio “Celanova Casa dos Poetas” por unha vida marcada por ser pioneiro no humor gráfico galego.
O acto, que comezará coa recepción do premiado e convidados na Praza Maior ás 11,00 horas, tamén homenaxeará a Celso Emilio Ferreiro cunha ofrenda floral no monumento deste escritor polo seu 47º cabodano, ademais da interpretación de poemas selectos tanto de Celso Emilio Ferreiro como de Curros Enríquez.
A comitiva desprazarase ó claustro barroco desta vila ás 12,00 horas onde, despois da presentación do acto por parte do presidente da Fundación Curros Enríquez e alcalde de Celanova, Antonio Puga Rodríguez, realizarase a entrega do premio. O evento será amenizado polo quinteto Celanova Brass e rematará coa interpretación do himno galego por parte da banda de gaitas de Celanova.
A asociación cultural Platea Lua, en colaboración co concello do Barco de Valdeorras, propón este sábado unha visita teatralizada ás 21,30 horas baixo o título “O misterio e os segredos percorren a vella fortaleza”.
Esta proposta busca misturar o teatro rural coa dinamización do patrimonio. A entrada é de balde inda que o aforo limítase a 40 persoas.
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PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 3 de septiembre?
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