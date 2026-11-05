Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 5 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La acción humanitaria en medio del caos de las grandes catástrofes

Hoy, jueves 5 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:45 horas

Entrada libre

El presidente de la Comisión Autonómica de Cooperación Internacional de Cruz Roja en la Comunidad Valenciana, Carlos Ortega, visita Ourense para participar en el Foro La Región y hablar sobre las “Unidades internacionales de emergencia de Cruz Roja”, centrándose en cómo la entidad de fines humanitarios opera en contextos de gran complicación y que suponen importantes catástrofes humanitarias. El ponente ha intervenido en emergencias como el terremoto de Haití, la epidemia de ébola en Sierra Leona o las inundaciones de Kenia.

La diócesis entrega sus medallas al compromiso

Hoy, jueves 5 de noviembre

Celanova / Auditorio Ilduara

A las 19:30 horas

Entrada libre

El obispo, Leonardo Lemos, entrega las Medallas Pro Ecclesia Diocesana que reconocen el compromiso y la corresponsabilidad en la Iglesia, destacando la labor llevada a cabo por aquellas personas físicas, asociaciones o instituciones que se hayan distinguido en su entrega e implicación para la gestión ordinaria o proyectos concretos de su parroquia o de la Iglesia diocesana. En esta ocasión se entregarán al Coro de Entrimo, Antonio Zúñiga Mosquera, sacristán de Lobeira; Beatriz Mosquera y Delfina Vázquez, vecinas de Celanova; dos parroquias alemanas; las sacristanas de Celanova; Juan Bande, vecino de Ribadavia, y el matrimonio formado por María Luisa Álvarez y Enrique Martínez, de la parroquia de Fátima.

Ourense recibe a una de las grandes voces del soul norteamericano actual

Hoy, jueves 5 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 11,60 euros

La artista estadounidense Judith Hill llega a Ourense para un único concierto en Galicia dentro de la programación de O Gozo Festival. Se trata de una de las artistas más extraordinarias y carismáticas de la escena soul actual, una de esas grandes voces americanas, que ha trabajado con algunas de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Elton John, Eric Clapton, Rod Stewart o Spike Lee son solo algunos de los que han buscado su talento. Las entradas están a la venta en ataquilla.com.

Música, vino y gastronomía con fines solidarios

Hoy, Jueves 5 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:45 horas

Desde 9 euros

Comienza el ciclo “CatArte” con Adega Pousadoiro y Casal do Canteiro junto al músico Iago Vázquez para ofrecer una evento basado en la cata de vinos y en la gastronomía acompañado por la música del artista. La recaudación será donada íntegramente a la fundación Diego González Rivas, para continuar con su labor humanitaria en África. Entradas en entradium.com.