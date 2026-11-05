Galicia competente

La Comisión Mixta de Transferencias sella hoy el traspaso a la Xunta de Galicia de las competencias para la autorización de permisos de trabajo a extranjeros y el vuelo en los aeródromos no comerciales. No es el control del espacio aéreo gallego, como defendió en varias reuniones Dositeo Rodríguez, conselleiro de presidencia de Fraga, según contó con mucha gracia Francisco Cacharro Pardo durante un viaje al pasado con el chófer de anécdotas, pero Alfonso Rueda suma al autogobierno otros dos traspasos tras la gestión del litoral firmada en 2025. El Gobierno bipartito consiguió 14 y Alberto Núñez Feijóo no quiso competencias en los 13 años que presidió la Xunta.

En cierta manera es un alivio que el traspaso se formalice antes de que Feijóo llegue a la Moncloa, según todas las encuestas, de la mano recentralizadora de Vox. Se trata de un gran día. Mejor equivocarnos nosotros que se equivoquen por nosotros y a vista de plano, desde un despacho en Madrid, Galicia no parece la autonomía con más kilómetros de costa de todo el Estado.

ALFONSO RUEDA SUMA AL AUTOGOBIERNO DOS COMPETENCIAS, EL BIPARTITO CONSIGUIÓ 14 Y NÚÑEZ FEIJÓO NO QUISO NINGUNA

Precisamente Rueda recriminó a Ana Pontón, líder de la oposición, la ausencia en el traspaso anterior: “Espero que la campeona del autogobierno esté mañana en el acto para celebrarlo, pero no acudirá como hizo cuando se formalizó la transferencia del litoral”. Dos en 17 años no da para mucho aplauso, respondió Pontón.

El diputado Iago Tabarés pidió la palabra para matizar que el BNG sí estuvo representado, presencia validada por el presidente de la Cámara, Miguel Santalices; Paloma Castro dio fe por el PSdeG, y el portavoz del PPdeG, Alberto Pazos, levantó la mano por si pasaban lista. Ana Pontón no preguntó si le han reservado sitio.