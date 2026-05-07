Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 7 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Luis del Val reflexiona sobre el papel de la lectura en la sociedad actual

Hoy, jueves 7 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

a las 20:30 horas / entrada libre

Luis del Val participa en el Foro La Región con la charla “La aventura de leer”, en la que invitará a los asistentes a reflexionar sobre el papel de la lectura en una sociedad cada vez más dominada por la inmediatez. El periodista, escritor y voz reconocible de la radio española propone una mirada crítica sobre nuestra relación actual con los libros y la información. Para ello, Del Val parte de la idea de que leer no es solo un hábito cultural, sino también una forma de resistencia. En un contexto marcado por el consumo rápido de contenidos, el autor reivindica el valor de detenerse, pensar y profundizar. A su juicio, la lectura ha perdido terreno entre los ciudadanos y en ámbitos clave como la política.

La conferencia invitará así a replantear el papel de los libros en la vida cotidiana, pero también a entender la lectura como una herramienta fundamental para el desarrollo individual y colectivo. Del Val propone recuperar esa relación pausada con el conocimiento, frente a la rapidez y superficialidad que imponen las pantallas. La cita se presenta como una oportunidad para escuchar a una de las voces más reconocibles del periodismo español en un formato cercano y personal. El Foro La Región de esta tarde puede seguirse en directo en Telemiño y en streaming en laregion.es.

El OUFF dedica el mes de mayo a Edgar Neville

Hoy, jueves 7 de mayo

Ourense / campus universitario

a las 20:00 horas / entrada libre

El OUFF programa durante el mes de mayo un ciclo dedicado a Edgar Neville, una de las figuras más singulares y polifacéticas del cine español. Diplomático, escritor, dramaturgo, pintor y director, Neville (Madrid, 1899-1967) destacó por su elegante humor y su mirada irónica a la sociedad de su tiempo. Su obra cinematográfica, que abarca desde lo fantástico hasta la comedia de costumbres, lo ha convertido en un autor de referencia y un pionero en la consolidación de un lenguaje cinematográfico único en España. El ciclo tendrá lugar en el Salón Valle Inclán del Edificio de Hierro. La primera proyección, que abrirá el profesor Francisco Javier Rodríguez Rajo, será “La torre de los siete jorobados”, un clásico de la fantasía española, adaptación de la novela de Emilio Carrere, que combina misterio, humor y una atmósfera única.

Alumnos del Campus organizan un simulacro de la ONU en Ourense

Hoy, jueves 7 de mayo

Ourense / varios lugares

Toda la mañana / entrada libre

Las delegaciones estudiantiles de las facultades de Relaciones Internacionales y Derecho del campus de Ourense celebrarán COuMUN 2026, una simulación de la ONU en la que 105 estudiantes de las tres universidades gallegas, junto con algunos de Madrid y Oporto, representarán a los Estados miembros en los diferentes consejos de la Organización de las Naciones Unidas. El programa comenzará a las 9:30 horas en la delegación territorial de la Xunta de Galicia en Ourense (Avenida de La Habana, 79) y continuará a las 11:30 horas en el edificio de Derecho Empresarial del Campus.

Alba Formoso presenta su novela de amor

Hoy, jueves 7 de mayo

Ourense / librería Tanco

a las 19:30 horas / entrada libre

La escritora ourensana Alba Formoso Ramos presenta su primera novela, “Entre incienso y recuerdos”, una obra que aborda el despertar emocional de una joven y las consecuencias que deja el primer amor cuando termina atravesado por la distancia, el duelo y la ausencia. La novela sigue la historia de Alicia y Mario, dos jóvenes que construyen un fuerte vínculo que va más allá de una historia de amor.