Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 9 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Jordi Sevilla analiza los problemas de España en el Foro La Región

Nueva cita del Foro La Región con la participación del economista y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien ofrecerá una ponencia centrada en la situación política, económica e institucional de España. Bajo el título “Momento de España”, la intervención abordará cuestiones como el actual contexto geopolítico internacional, el bloqueo institucional entre las principales fuerzas políticas y problemas estructurales como la vivienda, la desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo.

Sevilla pondrá el foco en la falta de acuerdos de Estado y en la creciente polarización política, elementos que, a su juicio, dificultan la resolución de los problemas cotidianos de la ciudadanía, así como en el papel de Europa en el nuevo escenario internacional y la evolución interna del PSOE.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 20,30 HORAS

A MAIORES

Carballeda de Avia / Taller

Primera sesión del taller motivacional del programa A Maiores, centrado en fomentar la participación social, las relaciones interpersonales y el coaching activo para un envejecimiento saludable. Tendrá una duración de hora y media y continuará la próxima semana.

DÓNDE: SALÓN MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes Auria desarrolla actividades de sensibilización durante toda la semana para informar sobre la prevención y el lema “Juntos por la Ciencia”.

DÓNDE: CENTRO SOCIOCOMUNITARIO CALLE CONCEJO

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

INFANTIL

Ourense / Bebécuento

Sesión de cuentacuentos con Ramiro Neira y “Glup”, una propuesta para bebés de 1 a 3 años acompañados de un adulto, donde las rutinas se transforman en historias llenas de imaginación. Requiere inscripción previa.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

CHARLA

Ourense / “Del quirófano al podio”

El doctor Manuel Leyes Vence ofrece una conferencia sobre los avances en la reparación del movimiento, en una cita organizada por la Academia Médico-Quirúrgica dirigida a profesionales del sector.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

LITERATURA

Ourense / “Nuestra pluma”

Néstor Barbosa presenta su libro “Nuestra pluma”, una obra con tintes de autoficción que explora la memoria, los sentimientos y la experiencia generacional.

DÓNDE: LIBRERÍA EIXO

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Izaki Gardenak

La banda vasca presenta su repertorio más reciente en un directo que mezcla americana, indie-rock y rock alternativo, consolidando su identidad dentro del panorama musical en euskera.