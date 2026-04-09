PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, jueves 9 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nueva cita del Foro La Región con la participación del economista y exministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, quien ofrecerá una ponencia centrada en la situación política, económica e institucional de España. Bajo el título “Momento de España”, la intervención abordará cuestiones como el actual contexto geopolítico internacional, el bloqueo institucional entre las principales fuerzas políticas y problemas estructurales como la vivienda, la desigualdad y la pérdida de poder adquisitivo.
Sevilla pondrá el foco en la falta de acuerdos de Estado y en la creciente polarización política, elementos que, a su juicio, dificultan la resolución de los problemas cotidianos de la ciudadanía, así como en el papel de Europa en el nuevo escenario internacional y la evolución interna del PSOE.
Carballeda de Avia / Taller
Primera sesión del taller motivacional del programa A Maiores, centrado en fomentar la participación social, las relaciones interpersonales y el coaching activo para un envejecimiento saludable. Tendrá una duración de hora y media y continuará la próxima semana.
Ourense / Diabetes
Con motivo del Día Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes Auria desarrolla actividades de sensibilización durante toda la semana para informar sobre la prevención y el lema “Juntos por la Ciencia”.
Ourense / Bebécuento
Sesión de cuentacuentos con Ramiro Neira y “Glup”, una propuesta para bebés de 1 a 3 años acompañados de un adulto, donde las rutinas se transforman en historias llenas de imaginación. Requiere inscripción previa.
Ourense / “Del quirófano al podio”
El doctor Manuel Leyes Vence ofrece una conferencia sobre los avances en la reparación del movimiento, en una cita organizada por la Academia Médico-Quirúrgica dirigida a profesionales del sector.
Ourense / “Nuestra pluma”
Néstor Barbosa presenta su libro “Nuestra pluma”, una obra con tintes de autoficción que explora la memoria, los sentimientos y la experiencia generacional.
Ourense / Izaki Gardenak
La banda vasca presenta su repertorio más reciente en un directo que mezcla americana, indie-rock y rock alternativo, consolidando su identidad dentro del panorama musical en euskera.
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