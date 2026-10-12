Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 12 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Montederramo ensalza su potencial ganadero en la Fiesta de la Carne

Hoy, lunes 12 de octubre

Montederramo

Todo el día

Día grande de la Feira da Carne y la Exposición de Gando Vacún con apertura del recinto ferial a las 10,00 horas y de los puestos de venta de carne de ternera de Montederramo a las 11,00 horas. A las 12,30 horas, será la entrega de obsequios a las ganaderías participantes. Posteriormente, a las 14,00 horas, comenzará el “xantar” popular, con un menú a base de carne de becerro local que incluye empanada, carne ao caldeiro o carne richada. El precio de la comida es de 22 euros para los adultos y los menores de 10 años tienen entrada gratuita, aunque necesitan reserva por motivos organizativos. El xantar estará amenizado por las charangas El Tattoo y Nova de Trives, que pondrán la nota musical en esta cita de referencia que ensalza el potencial ganadero de la zona.

Luíntra da la bienvenida al otoño con fiesta y la música de Paco Nogueiras

Hoy, lunes 12 de octubre

Nogueira de Ramuín / Luíntra

A las 10:00 horas

Con inscripción

El Concello de Nogueira de Ramuín y el Anpa del CEIP de Luíntra organizan la Feira do Outono, que se desarrollará en un horario continuado de 10,00 a 16,00 horas. Habrá puestos con productos y artículos variados, puestos de artesanía hecha a mano, venta de dulces caseros, y puestos de artículos de segunda mano, así como la actuación de Paco Nogueiras (en la foto) a las 11,30 horas.

Espectáculo de música y clown en A Rúa con Brais das Hortas y Peter Punk

Hoy, lunes 12 de octubre

A Rúa / Centro Cultural Avenida

A las 17:45 horas

Entrada libre

Concierto PunkInfantil, un espectáculo musical y de payasos de Brais das Hortas y Peter Punk. Un cantante punk y un niño cantante, condenados a compartir escenario, acaban creando un delirio musical y, tras descubrirse y reconocerse, convergen gradualmente en un espacio común, dando como resultado este espectáculo musical y de payasos para todos los públicos, en el que el concepto punk está presente más allá de lo superficial. Directamente vinculado al mundo de los niños y sus inquietudes.

Taller de repostería para abrir la Semana de la Cultura Sefardí

Hoy, lunes 12 de octubre

Ribadavia / Tahona no Camiño

A las 10:00 horas

Con inscripción

Comienzan las actividades de la Semana de la Cultura Sefardí con un programa que permitirá a los visitantes acercarse al legado judío de la ciudad desde diferentes perspectivas, como la gastronomía, la historia, el patrimonio y la música. Hoy tendrá lugar un taller de repostería sefardí en Tahona no Camiño. Inscripciones en cultura@ribadavia.es.