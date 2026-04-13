Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 13 de abril?

“360 curvas”, la movilización de los vecinos de A Fonsagrada en los 90.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“360 curvas”, la movilización de los vecinos de A Fonsagrada en los 90

360 curvas marcan la distancia que separa A Fonsagrada de Lugo. Este camino largo, difícil y descendente entre montañas refleja el declive de un lugar que, a comienzos de los años 90, decidió luchar por su supervivencia en unas revueltas sin precedentes conocidas como As Movidas. Narrada entre un pasado y un presente no tan alejados, esta es la historia de una comunidad rural que se niega a desaparecer. Este es el eje central del documental “360 curvas”, ganador del Mestre mateo y que hoy proyecta el Cineclube Padre Feijóo dentro de su ciclo “Luns de filmoteca” y contará con la intervención del director, Alejandro Gándara, y el director de fotografía, Manu Lucas Mariño. El pase tiene un precio de 3 euros para los no socios y gratuito para los asociados.

DÓNDE: Cineclube Padre Feijóo

CUÁNDO: A las 20,30 horas

DIVULGACIÓN

Ourense / “International week”

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo del campus de Ourense celebra su tradicional Semana Internacional 2026. Durante estos próximos días, profesores de nueve países y estudiantes alemanes y del propio campus de la ciudad compartirán cinco intensos días de programación académica y cultural.

DÓNDE: Campus universitario

CUÁNDO: A las 9,30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Recursos naturales”

La artista Isabel Delagranja expone “Recursos naturales”, un proyecto multidisiplinar que nació en Ciudad de México en abril de 2025, cuando la autora comenzó a realizar monotipos de un modo muy artesanal. La exposición incluye dibujos, collages y esculturas, obras coloridas y luminosas con una textura visual y táctil.

DÓNDE: Liceo de Ourense

CUÁNDO: Hasta 15 de abril

EXPOSICIÓN

Ribadavia / Mes del libro

La localidad inicia la programación en torno al Día del Libro con una exposición que recoge el trabajo que desarrolla la ong Save the Children. Esta iniciativa refuerza el carácter educativo y de concienciación de las actividades programadas, que continuarán con un taller de marcapáginas solidarios.

DÓNDE: Biblioteca municipal

CUÁNDO: Todo el mes

EXPOSICIÓN

Ourense / “María Luz Morales”

Muestra dedicada a María Luz Morales, una destacada periodista, escritora y editora. A pesar de desarrollar su carrera profesional en Barcelona, nunca perdió el vínculo con su tierra natal y fue una de las pioneras en la incorporación femenina al periodismo en España. En la exposición se muestran nueve cartas con Vicente Risco.

DÓNDE: Arquivo histórico

CUÁNDO: Hasta el 30 de mayo

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El ingeniero industrial Rodolfo Martín Villa, que en su trayectoria ha ocupado altos cargos de la política y la administración española, acude al Foro La Región para analizar el contexto, el proceso y la evolución de la España post Franco, el proceso de 50 años de concordia, “De la guerra que perdimos todos, a la transición que todos ganan”.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: El jueves a las 20,30 horas

ESTA SEMANA

Ourense / José Suárez

El fotógrafo José Suárez, a quien la Academia Galega de Belas Artes dedica este año la Jornada de las Artes, será el protagonista de esta exposición antológica que recorre su obra y su vida. El fotógrafo, nacido en 1904, forjó una sólida carrera que le llevó a recorrer el mundo a través de su mirada durante la primera mitad del siglo XX.