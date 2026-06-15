PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 15 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
A Casa Consistorial do Carballiño acolle dende hoxe a exposición “Islandia. Tierra de hielo y fuego” do fotógrafo e filmmaker Albert Brull. A mostra, composta por máis dunha vintena de imaxes, reflicte a beleza paisaxística e a riqueza natural do país. Como explica o autor, “o motivo da exposición non é só mostrar a espectacularidade da natureza, tamén viaxaremos polo país cunha serie de carteis nos que se explica a política, a sociedade e a economía de Islandia”. Nese sentido, refírese ás reivindicacións feministas, das primeiras do mundo, ou ao profundo respecto pola natureza. “É moi sorprendente o coidado e o respecto polo medio ambiente, pola natureza e polos animais”, puntualiza. A mostra fotográfica, de acceso libre, pódese visitar nas escaleiras da Casa Consistorial do Carballiño ata o 15 de xullo.
“Bailando con trenes” es un viaje en movimiento entre danza clásica, moderna y contemporánea; los cuerpos se convierten en vagones que atraviesan ciudades, culturas y sueños. Así se presentan la 36 edición de las jornadas del centro de danza Miriam de Ourense. Habrá tres funciones de carácter solidario a beneficio de Cruz Roja (martes, miércoles y jueves). Entradas a la venta en Ataquilla.
Conferencia de Carlos García-Galán, director del programa Base Lunar de la NASA. La actividad está dirigida a estudiantes universitarios y no universitarios para acercarles a la exploración espacial y a los beneficios que aporta a la humanidad. Organizado por la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, la Escuela de Ingeniería Informática y Feuga, con el apoyo de la Vicerrectoría del campus de Ourense. Los interesados deben inscribirse en el formulario habilitado a través de las páginas web de las entidades organizadoras.
Vigésima edición de la Carreira Nocturna de Celanova, con diferentes categorías adaptadas a la edad de los participantes desde las 20,00 horas. La salida de la carrera absoluta está prevista para las 22,30 horas. Este jueves, día 18, se cierran las inscripciones, que son gratuitas para las categorías menores y con un precio de 7 euros para la absoluta.
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