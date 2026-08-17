Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 17 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Tarde de bienestar para el cuerpo y la mente con una sesión de pilates

HOY, LUNES 17 DE AGOSTO

O CARBALLIÑO / GRAN BALNEARIO

A LAS 20:00 HORAS / CON INSCRIPCIÓN

El programa de actividades de verano de La Región, el Gran Balneario de O Carballiño acoge una jornada dedicada al bienestar físico centrada en una clase de pilates de una hora de duración que busca fomentar hábitos saludables y el ejercicio al aire libre durante la temporada estival con un aforo limitado para 150 personas. La actividad está abierta para todos los públicos, adaptándose a diversos niveles de experiencia, si bien los interesados deberán formalizar su inscripción a través del enlace en inscripciones@larazon.es.

Cuentacuentos “Un universo dentro de tu boca”

HOY, LUNES 17 DE AGOSTO

OURENSE / BIBLIOTECA DE SAN FRANCISCO

A LAS 11:00 HORAS

Cuentacuentos “Un universo dentro de tu boca”, dentro del ciclo de cuentacuentos infantiles que las bibliotecas municipales de Ourense organizan durante el verano dentro del programa “Ler conta moito” de la Xunta de Galicia. Las funciones tienen plazas limitadas y, para asistir, es necesario inscribirse de forma presencial o en el teléfono de cada biblioteca. La próxima sesión será hoy en la Biblioteca de San Francisco.

La Banda Musical de Loivos, en el ciclo musical de verano de Chaves

HOY, LUNES 17 DE AGOSTO

CHAVES / LARGO GENERAL SILVEIRA

A LAS 21:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

Chaves celebra las “Noches musicales” con música, convivencia y entretenimiento todos los lunes del verano. El programa incluye presentaciones de bandas de música, grupos de concertina y otros grupos musicales, brindando una variada oferta cultural que valora el patrimonio musical, el trabajo de comunidades locales y los artistas regionales. Hoy será el turno de la Banda Musical de Loivos.

Taller de innovación tecnológica para los más jóvenes

HOY, LUNES 17 DE AGOSTO

CELANOVA / AULA CEMIT

A LAS 10:00 HORAS / CON INSCRIPCIÓN

Taller de Maker Space para niños y niñas a partir de 9 años, una actividad para aprender sobre diseño e impresión 3D, pilotaje básico de drones, introducción a la programación con Scratch y placas Micro:BIT. En las sesiones, que serán lunes, miércoles y viernes, también descubrirán el mundo de la realidad virtual con gafas VR y mucho más. Inscripciones en el teléfono 988 43 16 04 o presencialmente.

HOY EN OURENSE

Muestra de libros y películas para no olvidar a Palestina

HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

OURENSE / BIBLIOTECA NÓS

TODO EL DÍA

La Biblioteca Nós destaca una muestra bibliográfica dedicada a la historia de Palestina y el conflicto con Israel. Una selección de libros y películas para concienciar a los ciudadanos.

“Oficios en extinción: imaxes que contan persoas con historias”

RIBADAVIA / EXPOSICIÓN

Exposición híbrida, formada por fotografías, litografías y vídeo elaborados por el alumnado del IES Manuel Chamoso Lamas de Ribadavia.

DÓNDE: MUSEO ETNOLÓXICO

CUÁNDO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

“Chronicon Auriensis”, una viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media

OURENSE / EXPOSICIÓN

Muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, ofreciendo un recorrido por la historia de Ourense.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 30 DE AGOSTO

“A diferenza repetida”

OURENSE / EXPOSICIÓN

Muestra del pintor Uxío López en la que critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 12 DE AGOSTO

Novena edición de “Crómatica, bienal de pintura joven”

OURENSE / EXPOSICIÓN

Muestra que reúne 48 obras de artistas procedentes de España, México y Alemania.

DÓNDE: SALA VALENTE

CUÁNDO: HASTA EL 14 DE SEPTIEMBRE