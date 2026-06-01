PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 1 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nueva conferencia del ciclo de divulgación histórica “Arqueoloxía en monodose”, organizado desde el Museo Arqueolóxico de Ourense para difundir el patrimonio de la provincia. En esta ocasión, Manuel García Cabo impartirá la conferencia “Na procura das orixes do monacato na Ribeira Sacra: o mosteiro de San Xoán de Camba”.
En recientes campañas de excavación se han detectado numerosos enterramientos medievales, así como una estructura previa de finales del periodo romano o germánico, lo que indica un posible origen tardoantiguo para el complejo monástico. De ser así, San Xoán de Camba tendría sus raíces en los inicios cenobíticos de la Ribeira Sacra. El monasterio, situado en el municipio de Castro Caldelas, data del siglo XVIII, pero fue levantado a partir de una construcción visigótica de los siglos X y XI.
Festival Ou Yeah! con Loquillo como cabeza de cartel, uno de los grandes iconos del rock estatal, con casi cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios y una carrera llena de canciones históricas. También actuarán Kitty, Daisy & Lewis, el trío británico conocido por su mezcla de blues, soul y rock and roll y The Rapants, una de las bandas más destacadas del momento. Entradas en Ataquilla.
La Biblioteca Nós acoge la muestra de trabajos hechos por el alumnado de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Ourense, una recopilación de propuestas elaboradas entre 2025 y 2026 por los alumnos y alumnas de las diferentes disciplinas y que se trabajan en la escuela: talla en madera, dibujo y pintura, cerámica y oleiría y modelado en barro. La muestra puede visitarse de forma gratuita en el pasillo del recinto durante el horario de la biblioteca (de 9,00 a 21,00 horas) hasta el 19 de junio.
Actuación del grupo Néboa, que presenta en Ourense su último disco “Barco pantasma”. El grupo, formado por Aloia López, Tomás Porteiro, Jacobo García, Sandra Pérez y Lucas Suárez, se acercan en este nuevo trabajo a las fronteras del pop alternativo de código más místico y oscuro con frecuencias que llevan a la indietrónica o al folklore gallego. Entradas a la venta en Dice.
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