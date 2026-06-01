Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 1 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

San Xoán de Camba, na procura das orixes do monacato na Ribeira Sacra

Hoy, lunes 1 de junio

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas / entrada libre

Nueva conferencia del ciclo de divulgación histórica “Arqueoloxía en monodose”, organizado desde el Museo Arqueolóxico de Ourense para difundir el patrimonio de la provincia. En esta ocasión, Manuel García Cabo impartirá la conferencia “Na procura das orixes do monacato na Ribeira Sacra: o mosteiro de San Xoán de Camba”.

En recientes campañas de excavación se han detectado numerosos enterramientos medievales, así como una estructura previa de finales del periodo romano o germánico, lo que indica un posible origen tardoantiguo para el complejo monástico. De ser así, San Xoán de Camba tendría sus raíces en los inicios cenobíticos de la Ribeira Sacra. El monasterio, situado en el municipio de Castro Caldelas, data del siglo XVIII, pero fue levantado a partir de una construcción visigótica de los siglos X y XI.

Loquillo o The Rapants despliegan sus éxitos musicales en el Ou Yeah! Fest

Sábado 6 de junio

Ourense / Expourense

A las 20:00 horas / 41 euros

Festival Ou Yeah! con Loquillo como cabeza de cartel, uno de los grandes iconos del rock estatal, con casi cinco décadas de trayectoria sobre los escenarios y una carrera llena de canciones históricas. También actuarán Kitty, Daisy & Lewis, el trío británico conocido por su mezcla de blues, soul y rock and roll y The Rapants, una de las bandas más destacadas del momento. Entradas en Ataquilla.

Los alumnos de Artes y Oficios exponen sus trabajos de este curso

Hoy, lunes 1 de junio

Ourense / Biblioteca Nós

Todo el día / entrada libre

La Biblioteca Nós acoge la muestra de trabajos hechos por el alumnado de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación de Ourense, una recopilación de propuestas elaboradas entre 2025 y 2026 por los alumnos y alumnas de las diferentes disciplinas y que se trabajan en la escuela: talla en madera, dibujo y pintura, cerámica y oleiría y modelado en barro. La muestra puede visitarse de forma gratuita en el pasillo del recinto durante el horario de la biblioteca (de 9,00 a 21,00 horas) hasta el 19 de junio.

El grupo Néboa presenta su tercer disco en Ourense

Sábado 6 de junio

Ourense / Café&pop torgal

A las 20:30 horas / 13,20 euros

Actuación del grupo Néboa, que presenta en Ourense su último disco “Barco pantasma”. El grupo, formado por Aloia López, Tomás Porteiro, Jacobo García, Sandra Pérez y Lucas Suárez, se acercan en este nuevo trabajo a las fronteras del pop alternativo de código más místico y oscuro con frecuencias que llevan a la indietrónica o al folklore gallego. Entradas a la venta en Dice.