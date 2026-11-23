Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Aspana inaugura su mercadillo solidario para la época navideña

Lunes, 23 de noviembre

Ourense / Centro Comercial Ponte Vella

A las 13:00 horas

Apertura oficial del mercadillo solidario de Aspana, que permanecerá instalado durante toda la campaña navideña para recaudar fondos para la entidad. Estará ubicado en la segunda planta del centro comercial Ponte Vella, justo debajo de las escaleras mecánicas de acceso a la tercera planta. En el mercadillo, Aspana ofrece una amplia gama de productos entre los que los ourensanos podrán encontrar regalos navideños al tiempo que ayudan a la entidad y a las familias de personas con discapacidad intelectual de Ourense.

El Liceo acoge la entrega de insignias de Limiar al mérito vecinal y social

Lunes, 23 de noviembre

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas

Entrada libre

La Federación Limiar celebra la vigésima edición de su Entrega de Insignias, que en esta ocasión reconoce a Solidaridad Motera Ourense, José Luis Rodríguez Cid, Xabier Pérez Gallego, Senén Rodríguez Vázquez y la Asociación Veciñal O Polvorín por su compromiso social, cultural y con la comunidad. En esta edición, Limiar concede dos insignias y placas al mérito vecinal.

Ourense celebra el primer festival de novela negra de Galicia con figuras de referencia

Del jueves al sábado

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

Varios horarios

Entrada libre

Ourense se convierte esta semana en el epicentro de la literatura criminal con la celebración de la primera edición de Ourense Black, un nuevo festival especializado en novela negra y géneros afines que será el primero de estas características en Galicia. El cartel estará encabezado por algunos de los nombres más destacados del panorama literario actual, entre los que destacan Arantza Portabales (en la foto), Manuel Loureiro, Mabel Lozano o Nieves Herrero, entre otros. El programa completo puede consultarse en "ourenseblack.es".

Una gala solidaria reúne a Ourense contra el cáncer

Sábado, 28 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:30 horas

Desde 10 euros

La Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense organiza la XI Gala contra el cáncer de Ourense, organizada por la Asociación Cultural As Canellas. Este acto solidario es una oportunidad para reconocer el compromiso de la sociedad ourensana contra el cáncer y reafirmar el apoyo a las personas afectadas por la enfermedad y a sus familias. Entradas en "ataquilla.com".

Una conferencia aborda cómo el Paleolítico moldeó el paisaje gallego

Lunes, 23 de noviembre

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas

Entrada libre

El ciclo "Arqueoloxía en movemento" del Museo Arqueolóxico recibe al arqueólogo Mikel Díaz Rodríguez, que ofrecerá la conferencia "Patróns de ocupación no Paleolítico galego: as decisións que moldearon a paisaxe".

El Campus celebra la diversidad con una campaña contra el odio

Lunes, 23 de noviembre

Ourense / Campus

A las 10:00 horas

La Facultad de Educación y Trabajo Social organiza, en el marco del programa de su 25 aniversario, la campaña por la diversidad "En FETS, contra el odio: margaritas". Durante esta actividad se elaborarán y distribuirán margaritas por todo el Campus como símbolo colectivo.

El Cineclub Padre Feijóo proyecta cuatro cortometrajes en sus sesiones de filmoteca

Lunes, 23 de noviembre

Ourense / Cineclub Padre Feijóo

A las 20:30 horas

3 euros y gratis para socios

En sus sesiones de filmoteca, el Cineclub Padre Feijóo proyecta los cortometrajes "Retorno a Tagen Ata", "El castaño", "O cargueiro e o home" y "Al-Nasr al tair". Las entradas tienen un precio de tres euros y son gratuitas para los socios.