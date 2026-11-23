España sigue presumiendo de su deporte. Colectivo, individual, de base o absoluto. Da igual el lugar en el que se ponga el foco. Obviamente, hay decepciones, claro, es lo propio en la competición. Pero el balance es abrumadoramente positivo en los últimos años. En bastantes años. Este pasado fin de semana fue el vivo ejemplo. Con dos nombres propios, dos deportistas con una legión de fans ganada a pulso. Uno con más historia, otro con una muy grande escrita en tiempo récord.

De sonrisas sabe mucho Marc Márquez. Ya son 10 mundiales, ocho de ellos en la categoría reina del motociclismo

Carlos Alcaraz se coronó como maestro del tenis mundial. Ganó con solvencia la cita que se disputó en Turín, incluso arrastrando ciertos problemas musculares. Ni el traumático divorcio con su mentor, Juan Carlos Ferrero, afectó a un tenista que gana y sonríe. Pero que, si pierde, también muestra un carácter que le hace ser querido por público y rivales.

De sonrisas sabe mucho Marc Márquez. Ya son 10 mundiales, ocho de ellos en la categoría reina del motociclismo. Y siempre con un espíritu de superación que le ha hecho recuperarse de infinidad de lesiones que, a muchos, retirarían. Ejemplo de una reinvención permanente y ganas de seguir disfrutando de su pasión cuando ya no tiene nada que demostrar.

Son dos nombres de los muchos que hay. Y, sobre todo, con la sensación de que hay otros muchos y muchas esperando su momento y formándose para copar portadas de periódico en un futuro.

Salida de la prueba absoluta en la undécima edición de la Carreira Pedestre Popular de Ribadavia, una cita con más de tres centenares de atletas. | Martiño Pinal

Fernández y Saburido triunfan en Ribadavia

El atletismo popular volvió a reinar en el calendario multideporte del fin de semana en la provincia. Una de las citas destacadas fue la Carreira Pedestre de Ribadavia, evento que solo en su categoría absoluta contó con la presencia de más de tres centenares de atletas. A mayores, había actividad para las categorías sub-16, sub-14, sub-12 y sub-10.

La prueba absoluta vivió el triunfo de Albino Fernández García y de Olalla Saborido Gil. En la categoría masculina, Albino Fernández, integrante del Atletismo Arenteiro, se impuso con un tiempo de 35:40, seguido de su compañero de club Marcos Rodríguez, segundo con 36:01 y tercero Federico Losada Conde (Castro Trail Team), con un tiempo de 36:09. En la categoría absoluta femenina Olalla Saborido (Atletismo Veteranos de Samil) triunfó con un crono de 42:19, seguida de Cris Pampín (Corredores do Miño), segunda con 44:14 y tercera su compañera Marta Solla con 44:45. Todos los datos e imágenes de la carrera, mañana en el suplemento +Deporte La Región.