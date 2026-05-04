Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 4 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La huella sueva y visigoda, en el ciclo “Arqueoloxía en monodose”

Hoy, lunes 4 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

a las 19:30 horas / entrada libre

Nueva sesión del ciclo “Arqueoloxía en monodose”, organizado por el Museo Arqueolóxico Provincial. En esta ocasión se centrará en la transición entre la caída del Imperio Romano y el auge de la Edad Media, un periodo decisivo para la configuración de la identidad europea y gallega que perdura hasta nuestros días.

La jornada contará con la participación del historiador Francisco Javier Pérez Rodríguez, que se encargará de analizar la relación entre Galicia y el Reino de Suevia, mientras que el arqueólogo Víctor Rodríguez Muñiz centrará su intervención en la presencia visigoda en el antiguo obispado de Brácar, tomando como referencia específica los hallazgos de Alto Tâmega.

Este evento cultural tiene como objetivo contextualizar de forma amena pero rigurosa el conocimiento histórico y arqueológico de uno de los momentos más complejos de la historia de Galicia.

O Couto honra a la Virgen de Fátima con diez días de devoción religiosa

Hoy, lunes 4 de mayo

Ourense / Iglesia de Fátima

hasta el 13 de mayo / entrada libre

Arranca en O Couto una de las citas religiosas más señaladas de la ciudad, con la novena de Fátima. Desde hoy y hasta el 13 de mayo habrá numerosos oficios diarios. De lunes a sábado, las misas se sucederán cada hora desde las 08,00 horas hasta mediodía. Por la tarde, habrá misas a las 18,00, 19,00 y 20,30 horas, reservando las 17,30 horas para el rezo del santo rosario. Además de los horarios habituales, habrá actos religiosos especiales.

Luis del Val presenta “La aventura de leer”

Jueves 7 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

a las 20:30 horas / entrada libre

El periodista y escritor natural de Zaragoza, Luis del Val, visita el Foro La Región con la charla “La aventura de leer”. Del Val cuenta con una dilatada trayectoria en medios de comunicación, especialmente en radio y prensa escrita, así como autor de diferentes libros de ficción y ensayo. En su carrera política, fue fundador del Partido Social Demócrata Aragonés y diputado de UCD en el parlamento.

Tercera edición de la carrera “Ruta 091” de la Policía con fines solidarios

Domingo 10 de mayo

Ourense / calles del centro

a las 10:30 horas / con inscripción

Tercera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por la Policía Nacional. El recorrido será de 5 kilómetros para la categoría de adultos y 1 kilómetros para la categoría infantil e inclusiva. Los beneficios de las inscripciones irán destinados a la fundación Bicos de Papel dedicada dar apoyo socioeconómico y sociopedagógico de niños y niñas ingresados en el área de oncología infantil del hospital Cunqueiro de Vigo. El coste de inscripción es de 12 euros para adultos y 10 euros hasta 14 años. Las inscripciones estarán abiertas hasta mañana, martes, día 5, a través de https://inscripciones.runrunsports.com/.