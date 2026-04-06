Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 6 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Carballeda de Avia recibe los talleres del programa A Maiores

El programa A Maiores de La Región se traslada esta semana a Carballeda de Avia. Las actividades comenzarán hoy con una sesión de capacitación digital de personas mayores. El curso se desarrollará hasta el jueves, día 9, en horario de 10,00 a 12,30 horas. El plazo de inscripción está abierto hasta el propio jueves.

Durante las sesiones, los asistentes recibirán formación práctica sobre el manejo básico del teléfono móvil, incluyendo la gestión de contraseñas, contactos, calendario e instalación de aplicaciones. Además, se abordará el uso de herramientas cotidianas como WhatsApp, con especial atención al envío de mensajes, fotografías y vídeos, así como la creación y gestión de grupos. El programa también incluye contenidos relacionados con aplicaciones y servicios digitales de interés.

DÓNDE: SALÓN MULTIUSOS DEL CONCELLO

CUÁNDO: A LAS 10,00 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Diabetes

Con motivo del Día Mundial de la Salud, la Asociación de Diabetes Auria estará presente durante toda la semana en distintos puntos de la ciudad para sensibilizar sobre la prevención y difundir el lema “Juntos por la Ciencia”. Contarán con atención de enfermería en horario de mañana.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

EXPOSICIÓN

Ourense / “Recursos naturales”

La artista Isabel Delagranja presenta “Recursos naturales”, un proyecto multidisciplinar nacido en Ciudad de México en 2025. La muestra reúne monotipos, dibujos, collages y esculturas con gran riqueza cromática y textura visual.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: HASTA EL 15 DE ABRIL

ENCUENTRO

Ourense / Rincones

Nueva edición de los cafés con charla, que en esta ocasión girará en torno a la escultura y propondrá un recorrido por la historia urbana a través de obras emblemáticas de la ciudad, fomentando la participación y el intercambio de ideas.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “María Luz Morales”

Muestra dedicada a la periodista, escritora y editora María Luz Morales, pionera en la incorporación femenina al periodismo en España. La exposición recoge su trayectoria y su vínculo con Galicia, incluyendo correspondencia con Vicente Risco.

DÓNDE: ARQUIVO HISTÓRICO

CUÁNDO: HASTA EL 30 DE MAYO

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El exministro Jordi Sevilla participa en el Foro La Región con la conferencia “Momento de España”, en la que analizará la situación política y económica actual y la necesidad de grandes acuerdos entre partidos.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

DEPORTES

Ourense / Pump Track

Cita deportiva dirigida a aficionados de la BTT, BMX y modalidades urbanas sobre ruedas, organizada por +Deporte La Región junto a Maese Riders Team. Reunirá a participantes de diferentes edades en una jornada centrada en la técnica y la destreza.