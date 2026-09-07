Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 7 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ribadavia luce hoy su alfombra floral en la víspera del día grande

Hasta el miércoles, día 9

Ribadavia

Varias localizaciones

Las Festas da Virxe do Portal continúan hoy en Ribadavia con una jornada marcada por una de sus tradiciones más arraigadas. A partir de las 19,00 horas, la rúa Progreso (frente al castillo) acogerá la elaboración de la tradicional alfombra floral, confeccionada por las Mulleres Rurais de Ribadavia como ofrenda a Carballeda de Avia. Este acto vuelve a ser uno de los ejes centrales de las celebraciones, aunque cada año supone un mayor desafío para la asociación debido a la disminución de voluntarios. Pese a estas complicaciones, logran mantener viva una tradición de más de medio siglo que el año pasado se materializó en un espectacular tapiz de 37 metros de largo por ocho de ancho.

A las 20,00 horas, el pasacalles a cargo de la charanga Bandiños Band pondrá la nota musical por las calles. El broche a la jornada llegará a partir de las 22,30 con la actuación de la orquesta Olympus y la discomóvil MVP. Las fiestas tendrán mañana martes uno de sus momentos más emotivos con la procesión de la Virxe do Portal, a las 10,30.

Los fieles cierran la novena de Os Remedios con la procesión de la luz

Hoy lunes

Ourense / Capilla de Os Remedios

A las 21,30horas

La ciudad celebra la Novena y Fiesta en honor a Nuestra Señora de los Remedios y hoy llega uno de los momentos de mayor recogimiento y afluencia de la programación con la celebración de la multitudinaria “procesión de la luz”, que tiene fijada su salida a las 21,30 horas desde la propia capilla de Os Remedios. Los actos culminarán mañana,, con la tradicional romería popular frente a la capilla.

A bela paraxe da praia dos Franceses da Veiga acolle un concerto de Son Galaico

Hoxe luns

A Veiga/ Praia dos Franceses

Ás 20,00 horas

O concello da Veiga acolle hoxe, ás 20,00 horas, unha nova cita da primeira edición do festival “V Nove, Camiño Valdeorras”. O areal dos Franceses, no encoro de Prada, que este ano estreou a bandeira azul, será o escenario para recibir o concerto de Son Galaico, un evento de entrada totalmente libre.

Esta actuación, que tivo que ser aprazada o pasado 24 de agosto por causas meteorolóxicas, enmárcase nun amplo itinerario cultural que está a achegar propostas de música, humor, narración oral e natureza a nove concellos da comarca en espazos ao aire libre vinculados ao patrimonio e á paisaxe.

O proxecto “V Nove” conta co patrocinio de Turismo de Galicia e a colaboración da Deputación de Ourense. Tralo seu paso pola Veiga, o itinerario de V Nove continuará dinamizando a comarca ata o 25 de outubro con novas actividades noutros municipios como Petín, O Bolo, Carballeda, Vilamartín, O Barco e Rubiá.

Los lusos de Delta Blues Riders tienen una cita en la ciudad

Viernes, 11 de septiembre

Café Cultural Auriense

A las 21,30 horas

Los amantes del blues tradicional tienen una cita el próximo viernes, 11 de septiembre, en el Café Cultural Auriense de Ourense. La reconocida banda portuguesa Delta Blues Riders ofrecerá un concierto en el que repasarán los sonidos más auténticos del género, con un repertorio fuertemente inspirado en las raíces del Delta del Misisipi y en los grandes clásicos.