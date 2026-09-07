Historia en 4 tiempos | Abandono y desidia

Bajo abandonado en la esquina de la avenida de Zamora con Bonhome.

Los sucesos más importantes acaecidos hace 25, 50, 75 y 100 años en la provincia de Ourense, en la hemeroteca de La Región.

Primera página de 1976

La primera 7 de septiembre de 1976. | La Región

Abandono y desidia

Bajo abandonado en la esquina de la avenida de Zamora con Bonhome. | La Región

Así se encuentra este bajo comercial, sin utilizar, abandonado, en medio de la mayor desidia, infringiendo la más elemental norma ciudadana y contraviniendo las disposiciones municipales en la materia.

Está situado en un edificio de la confluencia de las calles de avenida de Zamora con Bonhome, dando frente a la entrada de la ciudad por Madrid.

La pared empegotada de carteles y esta puerta de acceso que ni siquiera es puerta, ofrecen al ciudadano uno de los más deplorables aspectos de suciedad, abandono y desidia.

El caso se reproduce en otros muchos lugares. ¿Qué razón existe para que las paredes y accesos a un bajo comercial, sin alquilar o sin utilizar, hayan de ofrecer aspectos denigrantes?

Estas cosas se corrigen con la pertinente y asidua sanción municipal, en el caso de que estas situaciones fuesen denunciadas.

¿Lo son, efectivamente? Y si lo son, ¿por qué no se corrigen?

Crónica de Urbano (1976)

Felipe González, en Orense

Felipe González. | La Región

Llegó a Orense acompañado de dos miembros de su partido y del periodista orensano Alfonso Palomares, amigo personal suyo. Es más guapo en persona que en fotografía, muy fluido hablando de política y sin ningún aire de “vedette”.

-¿Cómo es la infraestructura del PSOE en Galicia?

-En términos comparativos, tal vez sea de los sitios en que menos se ha desarrollado en los últimos años, cosa que puede parecer paradójica porque en Galicia nació el socialismo. Lo que se pretende con mi visita es el contacto con los militantes y simpatizantes del partido y aclarar las soluciones que puede ofrecer ante una alternativa democrática. No va a haber actos de masas ni conferencias públicas.

-¿Por qué no se le ve nunca acompañado de su mujer? ¿Es un acuerdo tomado por la pareja o responde a una imagen que le interesa dar al partido?

-Nosotros queremos preservar una parcela de vida privada y es difícil. En el partido se ha elegido a un secretario general, no a un primer secretario. Mi mujer es militante y tiene su problemática como militante que tiene que defender, pero la utilización de mi cargo en función de la problemática femenina de mi mujer, me parece absolutamente reaccionario. Utilizar la catapulta de una cierta popularidad para que mi mujer entrara dentro de ese mundo centrado en las mujeres, no soy capaz de hacerlo. Aparte de que, afortunadamente, mi mujer tampoco estaría dispuesta.

-¿Cuál es su poder como primer secretario general?

-Yo tengo exactamente el mismo poder que cualquier otro compañero de la dirección del partido. Lo único que tengo es que asumir la responsabilidad de expresar la voluntad del colectivo o la interpretación que este hace de la realidad política. No soy el depositario de ninguna facultad y el ejecutivo actúa de forma colegiada.

Entrevista de Maribel Outeiriño (1976)

El duro camino de la liturgia en gallego

Monseñor Araujo Iglesias. | La Región

He visitado a monseñor Araujo Iglesias, obispo de Mondoñedo-El Ferrol, en su casa de la avenida de La Habana, apurando ya sus vacaciones estivales.

-¿Puede decirse que un obispo también descansa en vacaciones?

-Como todo el mundo, más o menos. Ahora bien, descansar no quiere decir no hacer nada. Se trata más bien de un cambio de aires, de ocupaciones y preocupaciones, que te regeneran un poco.

-¿Qué contacto ha sostenido con su diócesis durante este tiempo?

-El menos posible. La correspondencia ordinaria y algunas llamadas telefónicas para casos especiales.

-¿Ha dedicado su estancia en Orense a algún trabajo especial?

-Este año no ha sido posible. Me ha faltado tiempo y sosiego. Cada vez me resulta más difícil descansar en Orense. Parte de la culpa (feliz culpa) la tienen los amigos. Habrá que buscar nuevos lugares.

-¿Cree factible a corto plazo una galleguización de la Liturgia?

-Rotundamente te digo que no. El proceso será lento y hasta duro y penoso. Me duele decir esto, pero hay que ser sincero. Son muchos los obstáculos, pero voy a enumerar dos: los que creen que usar el gallego en la liturgia es hacer política, y los que opinan que una liturgia en gallego es una falta de respeto a Dios y a las cosas santas. No merece la pena refutar tales ideas, pero el hecho es que están ahí.

-¿Cuál es su opinión sobre la participación de obispos en organismos estatales?

-Mi opinión es totalmente negativa, sobre todo por nombramiento oficial. Creo que nuestra presencia en estos lugares no ayuda nada a clarificar la misión de la Iglesia.

-Gracias por todo, Sr. Obispo.

Entrevista de Álvarez Alonso (1976)

7 de septiembre del 1926 | Petición de mano en Parada del Sil

Con toda felicidad dio a luz un robusto niño la bella esposa de don Constantino Bouzo, llegando a Orense procedente del Grove la hermana de la parturienta, señora de Diéguez Novoa.

-Por don Arturo Yáñez Cancio, notario en Mallorca, y para su hermano don Camilo, culto secretario del Ayuntamiento de Parada del Sil, ha sido pedida la mano de la bella y distinguida señorita barcelonesa Rosa Pous Fábregas, maestra nacional en la escuela de Parada del Sil.

-Llegó a Orense procedente de Lugo la señorita Pura H. Cachalvite.

-Llegó a Orense procedente de Maceda el industrial de esta plaza don Alejandro Anta Novoa.

-Salió para Junquera de Ambía el secretario del Ayuntamiento de Orense, don Luis Pérez Colemán, con su esposa.

-Salió para Bande don Constantino Prieto, empleado del almacén Felipe Santiago y Compañía.

-Salió para Laroco la señorita Herminia Villot Canal.

7 de septiembre del 1951 | Se proclama rey y le piden el divorcio

Se casaron en Orense: Arturo González Prieto y Carmen González Vázquez, Eusebio Iglesias Ramos y Aurelia Montes Cristobo, Alejandro Quintela Moure y Carmen Abadín Abad, Ricardo Manzano Dopazo y Encarnación Feijóo Iglesias, Antonio Nóvoa Fernández y Consuelo Bravo Campo, Ramón González Fernández y Amalia González Calviño, Guillermo Collarte y Celsa Rodríguez Porto.

-En Orense fueron concedidos pasaportes a: Julio Álvarez Blanco y esposa Basilisa Gabriel Pérez, Avelino Otero Barreiro, Amando Pontes Paz, Ángel González Figueiredo, Juan Adán Cortés, Isidro González González, José Nanín Estrada y esposa Digna Villanueva Vieira e hija menor, Odilo Nanín Villanueva y Leonardo Dopazo Salgado.

-España establece relaciones diplomáticas con Pakistán.

-El emir Talal, hijo del asesinado rey Abdallah, es proclamado nuevo rey de Jordania, y abandona Ginebra rumbo a Amman, aunque el mismo día de su proclamación su esposa, con la que tiene un hijo de corta edad, le ha pedido el divorcio.

7 de septiembre del 1976 | Adolfo Suárez se entrevista con Tierno Galván

7 de septiembre de 1976. | La Región

Entrevista con Felipe González, el secretario general del PSOE de visita en Orense.

-(2) Un bajo comercial en Orense en estado de completo abandono.

-(3) Entrevista con el obispo de Mondoñedo-El Ferrol, monseñor Araujo Iglesias, que recibió a La Región en su casa de la avenida de La Habana en Orense.

-El presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, sigue apostando por el diálogo con la oposición y se entrevista en Madrid con el profesor Enrique Tierno Galván, presidente del Partido Socialista Popular (PSP), que definió a Suárez como “una persona muy normal, de ideas claras, con sentido común y una gran capacidad resolutiva”.

-El piloto español Víctor Palomo (Yamaha), excampeón mundial de esquí acuático, gana el Gran Premio de Motociclismo de Holanda en la categoría de 750 centímetros cúbicos, situándose segundo en la general del Mundial.

-El ciclista belga Freddy Maertens se proclama campeón del mundo de fondo en carretera en Ostuni (Italia), por delante de los italianos Francesco Moser y Tino Conti.

7 de septiembre del 2001 | Cambios en el Fórum Ourense

7 de septiembre de 2001. | La Región

Ramiro López es destituido como técnico del Fórum Ourense de fútbol sala antes de comenzar la temporada, después de ser fichado el pasado mes de mayo, por “falta de confianza” según la directiva, que ha repuesto en el cargo al hasta ahora director deportivo, José Martín.

-El obispo de Ourense, Carlos Osoro, plantea la apertura de un “santuario” en pleno casco histórico, en las proximidades de la “movida nocturna”, como “punto de encuentro” de los jóvenes con la fe cristiana, una idea que aún no se ha concretado y que ha sido recibida con recelo y desconfianza por vecinos, propietarios de locales y copas y los propios jóvenes a quienes va dirigida la iniciativa.

-Dos despidos de profesoras de Religión en colegios católicos en Almería y Málaga siembran la polémica por las “motivaciones” de los mismos esgrimidas por sus respectivos Obispados: una por “contraer matrimonio civil con un divorciado”, y otra por “no ir misa y tomar copas con compañeros”, dos situaciones que la Conferencia Episcopal da por buenas y “conforme a Derecho”.