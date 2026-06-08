PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 8 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nueva sesión del ciclo de divulgación arqueológica organizado por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Bajo el título “Neandertais, hienas e osos cavernarios nas montañas de Lugo e Ourense: novidades na investigación arqueopaleontolóxica das serras orientais de Galicia”, el investigador Hugo Bal García ofrecerá una charla sobre los últimos hallazgos realizados en este territorio. La conferencia pondrá en valor las sierras orientales gallegas, consideradas la zona con mayor concentración de yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Edad de Hielo del noroeste ibérico. Durante el encuentro se abordarán las evidencias de ocupación humana por neandertales en cuevas emblemáticas como Eirós, A Valiña o Valdavara, además de analizar la rica biodiversidad de fauna prehistórica, con grandes carnívoros y osos de las cavernas entre sus protagonistas.
Seixalbo continúa desarrollando su programa de Verán Cultural, una iniciativa que reúne decenas de propuestas lúdicas, formativas y divulgativas para todos los públicos. Entre las actividades destacadas de este fin de semana figura el Festival de Danzas do Mundo, previsto para el viernes a las 22.00 horas. El sábado, a las 20.30 horas, el protagonista será Javier Pereira Loureiro con la charla “Retos da intelixencia artificial”, centrada en los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial.
Ribadavia estrena Ribeirocreques, un nuevo festival cultural que reunirá 32 actividades pensadas para todos los públicos. La programación incluye una amplia variedad de disciplinas escénicas, desde títeres de guante y de mesa hasta bunraku, marionetas, teatro de sombras y formatos singulares como el teatro en miniatura dentro de cajas. El festival contará además con compañías nacionales e internacionales procedentes de Galicia, Portugal, Navarra y Venezuela.
El Foro La Región cambia esta semana de formato para ofrecer el concierto de Vargas Blues Band, que continúa ampliando su trayectoria musical con “Barrio Blues”, su nuevo trabajo discográfico. El músico Javier Vargas repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera y presentará en Ourense este nuevo proyecto en un coloquio junto a Mariano Muniesa. Las entradas están a la venta por 12 euros.
Festival de fin de curso del Conservatorio de Música de Verín. Participarán diferentes niveles del centro en una actuación conjunta con alumnado de las escuelas de teatro y danza. El programa incluye además la representación del musical “Mamma Mia!”.
Gonzalo Eiriz presenta “De pupila a pupila”, una muestra de arte contemporáneo que transforma el espacio expositivo en una experiencia visual centrada en la materia, el entorno y la percepción. La exposición reúne obras realizadas con elementos como metal, plástico, PVC, cristal, metacrilato y esmaltes industriales.
La exposición “Oficios en extinción” propone un recorrido documental por profesiones y labores tradicionales que formaron parte de la memoria colectiva de Galicia. La muestra recoge trabajos realizados por estudiantes del IES O Chamoso Lamas dentro del programa Proxecta Foto-Formación en Curso.
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