Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 8 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Os neandertales e a fauna da Idade do Xeo nas covas do oriente de Galicia

Lunes 8 de junio

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas

Entrada libre

Nueva sesión del ciclo de divulgación arqueológica organizado por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense. Bajo el título “Neandertais, hienas e osos cavernarios nas montañas de Lugo e Ourense: novidades na investigación arqueopaleontolóxica das serras orientais de Galicia”, el investigador Hugo Bal García ofrecerá una charla sobre los últimos hallazgos realizados en este territorio. La conferencia pondrá en valor las sierras orientales gallegas, consideradas la zona con mayor concentración de yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la Edad de Hielo del noroeste ibérico. Durante el encuentro se abordarán las evidencias de ocupación humana por neandertales en cuevas emblemáticas como Eirós, A Valiña o Valdavara, además de analizar la rica biodiversidad de fauna prehistórica, con grandes carnívoros y osos de las cavernas entre sus protagonistas.

Ampla programación lúdica, veciñal e formativa no Verán Cultural de Seixalbo

Fin de semana

Ourense / Seixalbo

Viernes y sábado

Entrada libre

Vino y pimientos en los Foros de Seixalbo | Miguel Ángel.

Seixalbo continúa desarrollando su programa de Verán Cultural, una iniciativa que reúne decenas de propuestas lúdicas, formativas y divulgativas para todos los públicos. Entre las actividades destacadas de este fin de semana figura el Festival de Danzas do Mundo, previsto para el viernes a las 22.00 horas. El sábado, a las 20.30 horas, el protagonista será Javier Pereira Loureiro con la charla “Retos da intelixencia artificial”, centrada en los desafíos y oportunidades de la inteligencia artificial.

Os creques serán os protagonistas do novo festival cultural do Ribeiro

Esta semana

Ribadavia / Varios lugares

De jueves a domingo

Ribadavia estrena Ribeirocreques, un nuevo festival cultural que reunirá 32 actividades pensadas para todos los públicos. La programación incluye una amplia variedad de disciplinas escénicas, desde títeres de guante y de mesa hasta bunraku, marionetas, teatro de sombras y formatos singulares como el teatro en miniatura dentro de cajas. El festival contará además con compañías nacionales e internacionales procedentes de Galicia, Portugal, Navarra y Venezuela.

Vargas Blues Band presenta su “Barrio Blues”

Miércoles 10 de junio

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

12 euros

El Foro La Región cambia esta semana de formato para ofrecer el concierto de Vargas Blues Band, que continúa ampliando su trayectoria musical con “Barrio Blues”, su nuevo trabajo discográfico. El músico Javier Vargas repasará algunos de los momentos más destacados de su carrera y presentará en Ourense este nuevo proyecto en un coloquio junto a Mariano Muniesa. Las entradas están a la venta por 12 euros.

O Conservatorio de Verín celebra o fin de curso

Lunes 8 de junio

Verín / Auditorio Municipal

A las 20:00 horas

Entrada libre

Festival de fin de curso del Conservatorio de Música de Verín. Participarán diferentes niveles del centro en una actuación conjunta con alumnado de las escuelas de teatro y danza. El programa incluye además la representación del musical “Mamma Mia!”.

“De pupila a pupila”, una exposición sobre arte contemporáneo y percepción

Ourense / Espacio expositivo Gonzo

Hasta el 21 de junio

Entrada libre

Gonzalo Eiriz presenta “De pupila a pupila”, una muestra de arte contemporáneo que transforma el espacio expositivo en una experiencia visual centrada en la materia, el entorno y la percepción. La exposición reúne obras realizadas con elementos como metal, plástico, PVC, cristal, metacrilato y esmaltes industriales.

“Oficios en extinción”, memoria documental del trabajo tradicional gallego

Ribadavia / Museo Etnolóxico

Hasta el 20 de octubre

Entrada libre

La exposición “Oficios en extinción” propone un recorrido documental por profesiones y labores tradicionales que formaron parte de la memoria colectiva de Galicia. La muestra recoge trabajos realizados por estudiantes del IES O Chamoso Lamas dentro del programa Proxecta Foto-Formación en Curso.