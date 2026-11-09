Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 9 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El ciclo "Arqueoloxía en monodose" ahonda en un yacimiento de Lugo

Hoy, lunes 9 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas

Entrada libre

El ciclo "Arqueoloxía en monodose", impulsado por el Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, recibe en esta ocasión al arqueólogo e investigador Manuel Lestón Gómez, especializado en la prehistoria, la Edad del Hierro y la época romana en el noroeste de España, para hablar sobre la villa romana de Os Escouredos, situada en la localidad de Castro de Rei, en Lugo. En el encuentro, el ponente hablará acerca de cómo el yacimiento, también conocido como Coega, presenta una edificación de época romana bajoimperial, que ha proporcionado un numeroso conjunto de materiales cerámicos, vidrios, etc., y en el que los investigadores han concluido que se habrían desarrollado actividades relacionadas con la metalurgia. Todas las charlas de "Arqueoloxía en monodose" pueden seguirse en streaming a través del canal de YouTube del Museo Arqueolóxico.

Una historia de crisis vitales frente a la aparición del amor

Hoy, lunes 9 de noviembre

Ourense / Cineclube Padre Feijóo

A las 20:30 horas

3 euros

Proyección de "Contraté a un asesino a sueldo", la historia de un hombre gris, sin ganas de vivir, que contrata a un sicario para que acabe con su vida, pues le falta valor para hacerlo. Pero, inesperadamente, conoce a una mujer y cambia de opinión: quiere seguir viviendo. El problema es que debe encontrar al sicario que contrató antes de que cumpla su macabra orden. La entrada tiene un precio de 3 euros para el público general y es gratuita para socios del Cineclube Padre Feijóo.

Cita anual con la filatelia en la exposición de San Martiño

Hoy, lunes 9 de noviembre

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas

Entrada libre

Inauguración de la 36 exposición San Martiño de la Sociedad Filatélica Miño, una muestra, de carácter no competitivo, que reúne a los socios de la entidad en su ya tradicional cita anual.

Amplio programa divulgativo en torno al 25N en Viana

Hasta el 25 de noviembre

Viana do Bolo / Varios lugares

Arranca la programación conmemorativa del 25N con talleres educativos para los alumnos del IES Carlos Casares. Durante las próximas semanas habrá exposiciones, teatro infantil, obradoiros y una concentración el propio día 25.

Recursos de apoyo educativo y social para las familias monoparentales

Hoy, lunes 9 de noviembre

Ourense / Campus Universitario

A las 10:30 horas

Entrada libre

La Facultad de Educación y Trabajo Social organiza la conferencia "Apoio socioeducativo e corresponsabilidade social con familias monoparentales". La actividad cuenta con la colaboración del Departamento de Política Social e Igualdad y Fagamos (Asociación de Familias Monoparentales de Galicia). El programa incluye un punto de asesoramiento sobre corresponsabilidad.

HOY EN OURENSE

Ourense / Divulgación

Conferencia "La protección de la infancia y la adolescencia: una aproximación desde la psicología básica" centrada en el sistema de protección de la infancia y la adolescencia, la importancia del pensamiento y el lenguaje. Entrada libre.

Dónde: Campus Universitario

Cuándo: A las 10:00 horas

Ourense / Encuentro

Segundo encuentro de periodismo social "Somos esenciais", para reflexionar sobre la información que da voz a los problemas de la sociedad y está al servicio de la ciudadanía. Entrada libre.

Dónde: Liceo

Cuándo: A las 18:30 horas

Ourense / Cultura

El proyecto "Ourense na túa memoria" celebra una tarde de café y coloquio con el cine como temática central para compartir historias y vivencias de la ciudad.