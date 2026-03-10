Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 10 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El juez Fernando Alañón ahonda sobre la verdad de la justicia

El Liceo de Ourense celebra una nueva sesión del ciclo de encuentros “Falando con…”, que contará en esta ocasión con la participación del magistrado Fernando Alañón Olmedo, una figura destacada del ámbito judicial en Galicia, integrante de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y que fuera presidente de la Audiencia Provincial de Ourense. La conferencia, que se desarrollará en el Salón Noble de la entidad, llevará por título “La verdad de la Justicia”, y abordará cuestiones relacionadas con el funcionamiento del sistema judicial, la búsqueda de la verdad en los procesos y los retos actuales de la administración de justicia. El acto será presentado por Armando González López. La entrada al encuentro es abierta hasta completar aforo.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la actividad, los participantes estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar de la sesión con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente de forma presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: BIBLIOTECA NÓS

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Read me”

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta “Read me”, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. La retrospectiva, centrada en el retrato, reúne un centenar de imágenes.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

FORMACIÓN

O Carballiño / Arreglos florales

Taller de arreglos florales en el marco del programa 8M en el que participan una treintena de mujeres de diferentes edades. Aprenderán a elaborar composiciones con flores naturales secas y preservadas. Las sesiones se celebran hoy y el próximo martes, con una duración de dos horas, de 16,30 a 18,30 horas.

DÓNDE: AULA MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / “O país invisible”

Arturo Lezcano presenta su libro, en el que narra historias de emigración, desarraigo, triunfo y fracaso, supervivencia, esperanza, esclavitud, dificultades de integración, rechazo por la lengua y también solidaridad entre gallegos. La obra es fruto de veinte años de conversaciones, viajes, investigación y entrevistas para comprender el fenómeno migratorio.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA LAS 19,00 HORAS

LITERATURA

Ourense / “Tardes de poesía”

El Círculo Poético Ourensán reanuda su ciclo con una edición especial dedicada a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Bajo el lema “En feminino”, la jornada busca visibilizar la voz de las mujeres en la literatura y la sociedad. El recital contará con la participación de diversas poetas y lectoras que compartirán sus versos con el público.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 19,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

La periodista y columnista Emilia Landaluce ofrece la charla “Heterodoxos. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX”, título del libro en el que repasa diferentes figuras históricas que han sido malinterpretadas o que generaron discursos polémicos.