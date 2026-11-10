Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 10 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Entrega dos Premios Ourensanía á coral De Ruada e a Marita Souto

Hoy, martes 10 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 18:00 horas

Con invitación

Entrega dos Premios Ourensanía, que este ano recaen na coral De Ruada, en recoñecemento á súa contribución á cultura ourensá e galega, e a título póstumo, a Marita Souto, pola súa traxectoria científica e, sobre todo, pola súa contribución ao estudo, coñecemento, valorización e proxección do patrimonio termal.

Fundada en 1918, a coral De Ruada é unha das institucións culturais máis representativas da provincia e unha referencia fundamental na defensa, conservación e divulgación da música, o canto, o baile e a tradición popular.

Pola outra banda, Marita Souto foi unha das grandes figuras da investigación termal. Química, farmacéutica, doutora, docente e investigadora, dedicou boa parte da súa vida ó estudo científico as augas termais. O acto de entrega poderá seguirse en directo a través de laregion.es e Telemiño.

Teatro para concienciar a los más jóvenes sobre la violencia de género

Hoy, martes 10 de noviembre

O Carballiño / Auditorio

A las 11:30 horas

Para estudiantes

O Carballiño conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género contra la Mujer (25N) con un programa centrado en el poder del teatro para visibilizar y transformar realidades. El programa arranca hoy con la representación de la obra "Golpes", dirigida por Xosé Leis y protagonizada por Estíbaliz Veiga y dirigida a estudiantes de Secundaria.

La Facultad de Empresariales reconoce los mejores trabajos de sus alumnos

Hoy, martes 10 de noviembre

Ourense / Campus Universitario

A las 12:00 horas

Entrada libre

La Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo celebra la entrega de los Premios José Manuel Pérez Canal, que cada año se otorgan a los mejores proyectos de fin de grado de sus alumnos. Esta iniciativa se realiza cada curso en colaboración con el Colegio de Economistas de Ourense. Entre otros, asisten la vicerrectora del Campus de Ourense, Montserrat Cruz; el decano de la Facultad, Jesús Vázquez; la decana del Colegio de Economistas, María del Carmen Sampayo, y el diputado provincial Rosendo Fernández.

Cruz Roja reconoce la colaboración de las empresas ourensanas

Hoy, martes 10 de noviembre

Ourense / Sala Valente

A las 10:00 horas

Entrada libre

Acto de reconocimiento a empresas de Cruz Roja, planteada como un viaje interactivo en el que las personas participantes realizarán diferentes paradas hasta completar su pasaporte de turista hacia el empleo, disfrutando de diversas visitas que incluyen dinámicas y juegos. Una oportunidad para compartir experiencias con parte de las 245 empresas que colaboraron con la entidad.

HOY EN OURENSE

La banda ourensana Syntomía presenta nueva etapa musical

Hoy, martes 10 de noviembre

Ourense / Librería Tanco

A las 20:30 horas

Entrada libre

La banda emergente ourensana Syntomía presenta su nueva etapa musical, marcada por una formación renovada y la incorporación de nuevas canciones a su repertorio. La cita incluirá una entrevista y un concierto acústico.

Ourense / Música

Tradicional concierto de San Martiño a cargo de la coral del Liceo. En el recital, el conjunto interpretará una cuidada selección de temas populares y de autor para ofrecer una actuación en la que todos los públicos podrán disfrutar.

Dónde: Liceo

Cuándo: A las 20:00 horas

Ourense / Divulgación

Conferencia "Comunicar na era da IA. Empresas, marcas e persoas", ofrecida por María Álvarez Gómez, directora general de la agencia DentsuX España.

Dónde: Campus Universitario

Cuándo: A las 11:00 horas

Ourense / Infantil

Sesión de cuentacuentos para niñas y niños de entre 4 y 6 años con historias llenas de imaginación. Inscripción previa.