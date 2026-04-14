Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 14 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

A Maiores vuelve a Carballeda de Avia con más talleres e iniciativas

Nueva jornada del programa “A Maiores”, una iniciativa de La Región que busca dinamizar la vida de los veteranos de la provincia en Carballeda de Avia. En esta ocasión se trata de un encuentro intergeneracional en el que participarán vecinos mayores de 65 años del municipio y alumnos del colegio Pena Corneira. A partir de las 10,30 horas, los participantes compartirán un taller de convivencia en el que se intercambiarán conocimientos, historias y vivencias, fomentando el aprendizaje mutuo y la cohesión social. Será una mañana llena de diversión, buenos momentos compartidos y sorpresas para todas las personas participantes.Este encuentro intergeneracional se suma a los talleres de capacitación digital y bienestar que el programa desarolla estos días en la localidad y que continuarán el jueves.

DÓNDE: Multiusos

CUÁNDO: A las 10,30 horas

PRESENTACIÓN

O Carballiño / “Polo avieiro de Dona Emilia”

Presentación del libro de Carlos Méixome. Avieiro, el hidrotopónimo nacido de la creatividad de Emilia Pardo Bazán, le sirve al autor para imaginar su propio territorio entre la Serra da Martiñá y las laderas de Faro por un lado, Candán y Testeiro por el otro, y aislado entre Arnego y Deza por un lado, con el Miño como frontera y Carballiño en el corazón.

DÓNDE: Salón de plenos

CUÁNDO: A las 11,30 horas

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños y niñas de entre 4 y 6 años. Durante la sesión, los niños y niñas estarán a solas con el cuentacuentos para disfrutar de la historia con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente, sea en persona o en los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: A las 18,00 horas

INFANTIL

Ribadavia / Mes del libro

Actividad “Marcapáxinas Solidario”, una propuesta desarrollada en colaboración con la ONG Save the Children, que combina la promoción de la lectura con la sensibilización social. La actividad, dirigida a niños y niñas y sus familias está estructurada en dos partes: un cuentacuentos y un taller de creación de marcapáginas.

DÓNDE: Biblioteca municipal

CUÁNDO: A las 17,00 horas

CINE

Ourense / “Anatomía de un hospital”

Un prestigioso director de un importante hospital de Nueva York es abandonado por su mujer y ha perdido el respeto de sus hijos. Por si esto fuera poco, tendrá que afrontar el hecho de que en la clínica se estén produciendo extrañas e inexplicables muertes. Dentro del ciclo “Cine y Medicina”.

DÓNDE: Cineclube Padre Feijóo

CUÁNDO: A las 19,30 horas

HOMENAJE

Ourense / Primavera Republicana

Bajo el título “O Piloto, o último guerrilleiro”, el escritor e investigador Afonso Eiré López profundizará en la figura de este personaje clave de la resistencia antifranquista. La presentación del evento correrá a cargo de Fernanda Cedrón, representante de la entidad organizadora.

DÓNDE: Liceo de Ourense

CUÁNDO: A las 19,30 horas

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

El ingeniero industrial Rodolfo Martín, que en su trayectoria ha ocupado altos cargos de la política y la administración española, acude al Foro La Región para analizar el contexto, el proceso y la evolución de la España post Franco, el proceso de 50 años de concordia, “De la guerra que perdimos todos, a la transición que todos ganan”.