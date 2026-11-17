Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Sesión práctica sobre fisioterapia para familias de bebés prematuros

Hoy, martes 17 de noviembre

Ourense / CHUO

A las 17:00 horas / entrada libre

“Pequeños granes comienzos: un espacio para crecer y acompañar” es el título de la actividad que el CHUO acoge con motivo del Día del Prematuro. La jornada se divide en dos partes, una primera a las 13,00 horas que reunirá a sanitarios y familias de la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros, organizadora del evento, y, ya por la tarde, a las 17,00 horas y abierta al público general, un taller práctico en el aula de docencia del edificio quirúrgico a cargo de María Bernárdez y Fernando González, fisioterapeutas especializados de Auriensalud.

Agaprem es una organización sin ánimo de lucro constituida en Galicia para acompañar y apoyar a los bebés prematuros, a sus madres, padres y familias para promover el encuentro entre profesionales y familias y compartir experiencias y apoyo.

Dos jornadas de teatro en Celanova con la compañía coruñesa Deimos

sábado y domingo

celanova / refectorio

entrada libre

Festival “Onde o teatro se chama Celanova”, una propuesta de Deimos Teatro. El sábado 21, a las 20,00 horas, se representará “Calderón, ¿enamorado?”, una comedia de enredos que imagina al dramaturgo como protagonista de una de sus propias historias. El domingo, a las 19,00 horas, será el turno de “Criaturas”, de Roberto Vidal Bolaño, un espejo deformado de humor y reflexión.

Información sobre los recursos y ayudas que existen para familias numerosas

Hoy, martes 17 de noviembre

Allariz / fogar dos maiores

A las 15:30 horas / entrada libre

La Asociación Gallega de Familias Numerosas, en colaboración con el Concello de Allariz, organiza una jornada informativa abierta a todos los públicos que incluye una charla sobre recursos y ayudas. La actividad comenzará a primera hora de la tarde, alrededor de las 15,30 horas, y finalizará sobre las 16,30 horas. Posteriormente, los interesados podrán dirigirse al punto de atención personalizada, que estará operativo hasta las 19,00 horas para obtener más información sobre las herramientas que están disponibles para las familias con tres o más hijos.

Talleres de pintura y defensa personal con motivo del 25N

Viernes 20 de noviembre

Ribadavia / varios lugares

Talleres dentro del programa del 25N. El primero, el viernes a las 17,00 horas en O Taller, consistirá en el pintado de camisetas con mensajes contra la violencia de género. Inscripciones en nereaestevez12@gmail.com. El segundo será un curso de defensa personal para mujeres de todas las edades con sesiones los días 20 y 27 a las 17,00 horas en el colegio. Inscripciones en servizossociais@ribadavia.es o en el teléfono 988 472 403.

Libro de cocina con las tradiciones gallega y china

Hoy, martes 17 de noviembre

Ourense / librería tanco

A las 19:30 horas / entrada libre

Presentación del libro “Da soia ao grelo”, un manual de cocina que fusiona las tradiciones gastronómicas de Galicia y China. En el acto participará la autora, Betty León Fong, que estará acompañada por Miguel González.