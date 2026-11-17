Cualquiera que conozca mínimamente la política española actual, cada vez que debe responder a la pregunta de quien cree que va a gobernar tras las próximas elecciones reconoce sus dudas y añade algo así como “Sánchez es capaz de cualquier cosa con tal de ganar.”.

No se trata de una respuesta prudente, sino de certezas. Hasta las tantas de la noche del 29N cualquier resultado es posible.

Sánchez ha demostrado sobradamente que desde que fue elegido secretario general de su partido no pone límites a las maniobras para alcanzar sus objetivos. Trampea, miente, no cumple las leyes, ha asaltado por las bravas las instituciones del Estado, echado la culpa a sus colaboradores de iniciativas erradas que son suyas y, probablemente lo más grave, ha llegado a tal de nivel de hipocresía que pretende hacerse pasar por el presidente de gobierno con mayor sensibilidad social cuando es el presidente de gobierno que ha demostrado sobradamente mayor insensibilidad social. Pero ha dedicado más dinero público que nadie - aunque no lo tenía- a costear ayudas, subvenciones y privilegios para sumar votos a su partido. Precisamente por falta de dinero, a la hora de la verdad gran parte de esas subvenciones, ayudas y privilegios no llegaron nunca.

En esta campaña se ha hartado de asegurar que no conocía a personas que le eran muy próximas

Esta campaña es una suma inacabable de anuncios que demuestran que es capaz de todo con tal de seguir en Moncloa. Los sanchistas venden la lealtad debida a unas siglas, como si tuviera que ser mayor que la lealtad debida a propio país; y repiten que hay que bloquear el paso a la ultraderecha. Lo declaran quienes han metido en las instituciones a un partido que formó parte de un entramado terrorista que ha causado miles de víctimas mortales y no mortales, y se niega a pedir perdón.

Este domingo Sánchez ha tenido la desfachatez de enarbolar la bandera de España al grito de que tenemos que respetar la bandera constitucional. Lo dice quien no ha movido un dedo para obligar a sus socios a colocar la bandera donde indica la ley y la Constitución, un gobernante que ni siquiera ha presentado en toda la legislatura los Presupuestos Generales del Estado, cuando la Constitución obliga a que se aprueben todos los años.

En esta campaña se ha hartado de asegurar que no conocía a personas que le eran muy próximas; ha bailado, cantado y bromeado cuando España suma desgracias y tragedias ante las que ha demostrado absoluta indiferencia; ha convertido su campaña en una juerga permanente. Solo ha puesto tono serio en el ataque al adversario.

Ojalá esta periodista no se viera obligada a escribir en estos términos. Ojalá describiera la campaña, como tantas otras desde que hay democracia, con la satisfacción de que independientemente de que su programa fuera más o menos convincente, el presidente de gobierno presenta como balance un trabajo bien hecho aunque no guste a todos, y aspira a repetir mandato porque cuenta con la confianza de una mayoría de españoles que le consideran un político que, al menos, ha dado todo por su país.

Ojalá, pero no es el caso.