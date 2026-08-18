Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 18 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Viaje hacia el pasado con una feria medieval de productos y disfraces

DE VIERNES A DOMINGO

CELANOVA / CLAUSTRO BARROCO

La villa viaja al pasado con una Feria Medieval que transformará el entorno monumental del casco histórico y el monasterio en un escenario dinámico y festivo. Más allá de la ambientación con artesanos, mercaderes y puestos de gastronomía tradicional que recrearán la atmósfera de la época, esta edición destaca por un marcado componente participativo, cuyo eje central será el concurso de cuadrillas mejor ataviadas con atrezo medieval. Los interesados en participar en esta competición deberán formalizar sus inscripciones durante la mañana del sábado, entre las 11,00 y las 14,00 horas, para posteriormente lucir sus galas en el gran desfile que recorrerá las calles de la villa el sábado a las 20,00 horas, culminando con la entrega de premios al finalizar el mismo, donde se otorgarán 300 euros al primer clasificado y 150 euros al segundo.

El plato más tradicional de la cocina gallega celebra su fiesta en Allariz

DE VIERNES A DOMINGO

ALLARIZ / VARIOS LUGARES

Todo listo en Allariz para celebrar la Festa da Empanada con una variada programación que arrancará el viernes con el Campeonato Infantil de Billar, teatro callejero de la compañía Ghazafelhos y un concierto nocturno de la Banda Unión Musical, continuando el sábado con el Triatlón, la degustación gastronómica de empanada en los Jardines del Museo del Cuero y actuaciones musicales.

Xoel López ofrece un concierto que une música y patrimonio en Celanova

DOMINGO 23 DE AGOSTO

CELANOVA / CLAUSTRO BARROCO

A LAS 21:00 HORAS / 33 EUROS

El músico gallego Xoel López actúa dentro del ciclo “Rock en pedra e poesía”. El coruñés sacó a la luz el pasado 17 de abril “Oniria popular”, un trabajo con el que regresa después de casi dos años y medio desde su último larga duración; un disco que, remarca el artista, brota de que, un disco no buscado, que vo... sus letras y melodías sueñan y vuelan, pero mantienen las raíces en la tierra. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Mostra sobre a figura das mestras republicanas

HOXE, MARTES 18 DE AGOSTO

VERA / CASA DA CULTURA

ATA O 31 DE AGOSTO / ENTRADA LIBRE

A exposición “Peres e Mestras. A represión das mulleres na comarca de Celanova, impulsa polo Concello de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, continúa a súa itinerancia e chega este mes a Verá, terceiro concello que acolle a mostra tras o seu paso por Celanova e Ramirás. Poderá visitarse en horario de 9,00 a 14,00 horas, con entrada libre e gratuíta.

HOY EN OURENSE

Exposición sobre la vida de Manuel Chamoso Lamas

HASTA EL 5 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / BIBLIOTECA NÓS

DE 9:00 A 21:00 HORAS

Exposición fotográfica “Manuel Chamoso Lamas en la mirada”, que reúne imágenes realizadas por alumnos de tercero de ESO del instituto de O Carballiño que lleva el nombre del arqueólogo y escritor.

A Bola / Homenaje

Homenaje a Celso Pérez Enríquez, Celso de Poulo, alcalde republicano de Gomesende asesinado en agosto de 1936, y a todas las víctimas de las marchas del Furrillo. Será el Memorial do Alto do Furriolo.

DÓNDE: O FURRIOLO

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

Ourense / Espectáculo

La 41 edición de las Xornadas de Folclore ofrece su actuación central en la ciudad, en la que participarán todos los grupos que este año componen el cartel del certamen, procedentes de América, Ecuador, Senegal, México, Serbia y Taiwán.

DÓNDE: PLAZA MAYOR

CUÁNDO: A LAS 23,00 HORAS